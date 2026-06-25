Цените на винетките ще се увеличат с 30% от 1 август

Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август предвижда проект на постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До 24 юли се приемат становища и коментари, пише на сайта на Министерския съвет в Портала за обществени консултации.

След приемане на промените на таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа.

Цената на тримесечната винетка ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната – 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро, при цена 5,11 евро сега. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро. Стойността ѝ е съобразена с процентното увеличение на винетните такси от 1 август, като целта е да се гарантира и запази превантивната и дисциплиниращата функция. Актуализирането ѝ ще допринесе за ограничаване на нарушенията, повишаване на събираемостта и подобряване на цялостната ефективност на системата за пътно таксуване.

Източник: МРРБ

Приходи в хазната

Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 млн. евро през тази година и по над 48 млн. евро годишно през следващите години, аргументират повишението при винетните стикери от МРРБ.

Допълнителният ресурс ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони.

Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на тол системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на такси под 2% на годишна база.

Техническите одити показват, че над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7 хил. км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

От МРРБ припомнят, че ценовите нива на винетните такси в България не са актуализирани от 2019 г., когато беше въведена електронната система за събиране на пътни такси. За периода от въвеждането ѝ до настоящия момент е налице съществено натрупване на инфлационни процеси, като кумулативният размер на инфлацията възлиза приблизително на 50–54 на сто, което води до значително намаляване на реалната стойност на генерираните приходи.

От строителното министерство подчертават, че предлаганият подход е съобразен с необходимостта от осигуряване на балансиран преход, минимизиране на социално-икономическите ефекти за ползвателите на пътната мрежа и същевременно гарантиране на своевременно въздействие върху приходната част на бюджета, с оглед осигуряване на устойчиво финансиране на дейностите в пътния сектор.

Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.