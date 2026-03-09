Нов законопроект за жилищата в САЩ изисква големите инвеститори да продадат жилищата до 7 г.

В стремежа на двете основни партии в САЩ да направят жилищната собственост по-достъпна, Сенатът цели да ограничи сектора, който строи жилища, за да ги отдава под наем, пише Wall Street Journal.

Сенаторите въведоха неотдавна нова разпоредба в новото си жилищно законодателство, която ще изисква от големите инвеститори в еднофамилни жилища да продават новопостроените си имоти заа отдаване под наем на физически лица в рамките на седем години от завършването им.

Инвеститорите и строителните компании критикуваха хода, като заявиха, че той на практика ще разформирова бизнеса им с еднофамилни жилища под наем за големите компании и тръстовете за инвестиции в недвижими имоти и ще доведе до по-високи жилищни разходи.

Миналата седмица браншови групи, включително Националната асоциация на компаниите за жилищно строителство и Националният съвет за многофамилни жилища изпратиха писма до Белия дом и конгресмени, в които изразиха противопоставянето си на новото предложение за продажба в рамките на седем години.

За сметка на това някои групи като Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти подкрепиха новия жилищен пакет на Сената.

Очаква се горната камара да гласува законопроекта още тази седмица.

Преди това Белият сом изпрати предложение за добавка към жилищния законопроект на Сената, предвиждаща забрана на големите институционални инвеститори да купуват съществуващи жилища. Това трябваше да сложи край на практиката заможни инвеститори да се конкурират с традиционните купувачи на жилища.

Но предложението предвиждаше изключение за строителни компании на жилища за отдаване под наем, които строяха нови жилища с цел да ги отдават под наем сами или като продадат жилищата на институционални инвеститори.

Сега новата разпоредба на Сената взема на мушка сектора на жилищата за отдаване под наем, като затруднява тези компании да си осигурят финансиране. Инвеститорите едва ли ще искат да финансират нови жилища за отдаване под наем, които ще притежават само няколко години преди да се наложи да ги продадат, казват инвеститори и строители.

Разпоредбата вероятно ще доведе и до принудително изселване на наемателите в тези жилища под наем, ако те не могат да си позволят сами да купят имотите, казват строителните компании.

Изискването за продажба в рамките на седем години е част от жилищен пакет, който според поддръжниците му ще увеличи предлагането на жилища и ще направи жилищната собственост по-достъпна за средния американец.

Но според доклад на John Burns Research and Consulting новата разпоредба ще влоши достъпността на жилищата, като намали новото предлагане, което ще повиши наемите и цените на жилищата.

„Капиталът, заделен за строителство на жилища под наем, ще трябва да потърси добри възможности другаде. Смятаме, че броят на новите жилища, построени в Америка, ще бъде по-малък“, се казва в доклада.

Камарата на представителите вече прие собствен жилищен законопроект и той не включваше език, свързан със забрана на инвеститорите.

Ако двете камари решат различията си и президентът Доналд Тръмп утвърди законопроекта, това ще бъде първият голям закон на Конгреса за жилищата от десетилетия.

Тръмп подкрепя новия законопроект на Сената дори с разпоредбата за продажба в рамките на седем години, заяви говорител на Белия дом.

Присъствието на Wall Street на жилищния пазар нарасна рязко след ипотечната криза. Компаниите инвестираха милиарди долари и притежават стотици хиляди еднофамилни жилища в САЩ, въпреки че институционалните инвеститори винаги са държави малка част от общия жилищен пазар.

Но в редица градове инвеститори притежават значителен дял от жилища. По време на пандемичния бум на жилищния пазар инвеститорите съставляваха над 20% от всички жилищни продажби на някои нажежени пазари.

Седемгодишното изискване на продажба е част от забрана големи институционални инвеститори да купуват еднофамилни жилища, която Тръмп предложи и нареди на Конгреса за я приеме по-рано тази година.