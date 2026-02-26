Големите технологични компании в САЩ изкупуват терени и ограничават още повече жилищата

Стив Алой се е готвел да строи 516 нови жилища в Бристов, щата Вирджиния, преди около пет години, когато жилищният предприемач започнал да наблюдава нещо странно. Голяма част от терените около неговия не били придобити от компании за жилищно строителство, а от технологични гиганти като Microsoft и Google, пише Wall Street Journal.

На няколко километра по-нататък жилищният проект Village Place имал правата да построи допълнителни 250 жилища, но собственикът продал терена на строителна компания за центрове за данни за 31 млн. долара. Компанията NTT по-късно платила 257 млн. долара за друг празен терен.

Брокери на терени започнали да звънят и на компанията на Алой. „Така за първи път разбрахме, че там може би няма да се строят жилища“, казва предприемачът, който е главен изпълнителен директор на компанията за жилищно строителство Stanley Martin.

До ноември миналата година компанията била готова да се възползва от бума на изкуствания интелект. Amazon.com, която искала да строи центрове за данни, приела да плати 700 млн. долара за част от терена, който Stanley Martin придобила преди няколко години за малко над 50 млн. долара. Това била една от най-големите сделки за празен терен в историята.

Бързият ръст на изкуствения интелект и на строителството на големи центрове за данни, които той изисква, се очертава като друг възможен „виновник“ за недостига на жилища в Америка. Собствениците на земя и строителните компании установават, че продажбата на парцели на строители на центрове за данни може да е далеч по-доходоносна от всяка друга употреба на земята. Местните градоустройствени правила улесняват и ускоряват строителството на центрове за данни в сравнение с жилища.

Северна Вирджиния се очерта като световна столица на центровете за данни. Щатът разполага с отворени терени, нарастваща енергийна инфраструктура и гъста мрежа от оптични кабели, изградена по време на дотком бума.

В същото време регионът страда от недостиг от над 75 хил. домове, според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти във Вирджиния. Високите цени и липсата на нови достъпни жилища изключва купувачите на първи домове от пазара.

Терените се продават на безпрецедентни цени и в разрастващи се крайградски зони в Атланта, където компании за центрове за данни, складове и жилищно строителство търсят площи близо до магистрали.

В Тексас цените на земята край Път 67 близо до Далас, която преди три години се продавала за между 20 хил. и 40 хил. долара на акър, сега са нараснали до над 350 хил. долара на акър на някои места, казва Скот Финфър, предприемач в жилищното строителство в града. За някои компании за жилищно строителство „няма възможен начин сметките да излязат“, добавя той.

Свиване на предлагането

В Северна Вирджиния строителни компании на центрове за данни вземат терени, които поне в някои случаи биха могли да се използват за жилища, сочи доклад от декември 2024 г. от Надзорната служба на местния парламент във Вирджиния.

Между 2013 г. и 2021 г. центровете за данни са съставлявали между 20% и 30% от общото строителство в окръзите Лудун и Принц Уилям. Но от 2022 г. до 2024 г. има с 50% повече строителство на центрове за данни от предишните девет години, взети заедно, се посочва в доклада.

Миналата година властите в Лудун затегнали политиките за строителство на центрове за данни. Сега всички компании за сървъри трябва да бъдат одобрени от борд на окръга. Законопроект в парламента на щата предвижда ограничаване на строителството на центрове за данни на вече регулирани терени или използвани за промишлени цели.

Строителният бум нарушава и други части на имотната индустрия. Компаниите за строителство на центрове за данни печелят конкуренцията за ограничените материали и работна ръка, включително бетоноразпръсквачи и електротехници, необходими за строителството на нови жилища.

В окръг Принц Уилям земята, която е заета от центрове за данни, планирана или регулирана за тях, би могла да донесе близо 8 млн. кв. м сгради, казва Джордж Стюарт, член на Надзорния съвет на окръга. Това е приблизително равно на офис площите в Долен Манхатън.

Строителните компании за центрове за данни направиха големи политически дарения, за да им помогнат с градоустройството и други политически битки. През 2025 г. дарители, свързани с центровете за данни, са предоставили най-големите дарения за членове на Надзорния съвет на окръг Принц Уилям.

Алой, главният изпълнителен директор на Stanley Martin, не е съгласен с мнението, че центровете за данни заплашват значително да ограничат жилищното строителство. „Има много слабо припокриване между центровете за данни и жилищата“, казва той.

В национален план жилищното строителство е ограничено от по-високите лихвени проценти и други финансови фактори. Някои икономисти и инвеститори се опасяват от новите начини, по които трескавите инвестиции в изкуствен интелект може да засегнат жилищното строителство.

В неотдавнашен доклад на хедж фонда Bridgewater се посочваше, че финансовите изисквания за центровете за данни може да увеличат цената на капитала за други сектори като жилищното строителство, като е възможно да ги забавят.

Надпреварата за терените в окръг Принц Уилям продължава. През декември популярен градински център и детска градина затворили. Собствениците продали магазина и терена му на компания за строителство на центрове за данни и получили 160 млн. долара за земята.