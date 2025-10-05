Европейската сигурност изисква повече секюритизация

Тридесетгодишната ипотека в Америка може би е най-мощният двигател на инвестиции, измислян някога. От Аляска до Флорида, големи и малки банки знаят, че ако спазват определени стандартни изисквания, техните заеми могат да бъдат препакетирани в ценни книжа и продадени на инвеститори навсякъде.

Тази секюритизация им позволява да отпускат много повече заеми, отколкото биха отпускали иначе, и дава възможност дори на купувач на жилище за първи път в най-затънтеното градче да се възползва от глобален капиталов пазар, който се равнява на трилиони долари, пише Bloomberg.

Лидерите на страните от Европейския съюз (ЕС) казват, че осъзнават необходимостта от разработване на собствен пазар за секюритизация, за да подобрят достъпа до капитал за хората и бизнеса и да привлекат трилионите евро, необходими за осигуряване на средства за отбраната, зеления преход и модернизиране на физическата и цифровата инфраструктура. Плановете им досега обаче са крайно несъстоятелни.

Близо 70 години след създаването на общия европейски пазар капиталовите пазари на ЕС остават силно фрагментирани. Различните данъчни и закони за несъстоятелност възпрепятстват трансграничните инвестиции. Няма и общоевропейски стандарт или механизъм за секюритизация на жилищни или автомобилни заеми, отпуснати в различните държави членки.

С изключение на корпоративния дълг, препакетиран в обезпечени със заеми задължения, всяка страна действа самостоятелно: германските активи не се смесват с френски или италиански, например. В резултат на това кредиторите от ЕС нямат нищо подобно на големия, ликвиден американски пазар на секюритизирани активи, от който да се възползват за ново финансиране. Това ги оставя неподготвени да се справят с очакваните 750 до 800 млрд. евро допълнителни годишни инвестиции, необходими за възстановяване на конкурентоспособността на Европа.

През 2024 г. емитентите от ЕС са набрали 100 млрд. евро – по-малко от една четвърт от това, което са си осигурили конкурентите им от САЩ. Това включва 1,1 трлн. евро, набрани чрез подкрепените от правителството на САЩ ипотечни гиганти Fannie Mae и Freddie Mac, които нямат аналог в цяла Европа.

Повечето държави членки нямат мащаба, за да се възползват пазарите.

Европа не привлича достатъчно капитал. Графика: Bloomberg

Лидерите на ЕС настояват, че искат да променят нещата. За тази цел Европейската комисия (ЕК) предложи промяна на изискванията за капитал и оповестяване, които, макар и предназначени да предотвратят безразсъдните секюритизации, допринесли за финансовата криза от 2008 г., се възприемат като неправомерно наказващи полезните такива.

Това игнорира някои обещаващи идеи за подобряване на прозрачността и съгласуване на стимулите и в най-добрия случай ще има незначително въздействие. В най-лошия случай някои разпоредби – като тези, насочени към насърчаване на синтетичните секюритизации, биха могли да отслабят и без това крехките финансови институции.

По-важното е, че ЕС би могъл да помогне за преодоляване на фрагментацията, като създаде обща платформа за секюритизация. Европейската централна банка (ЕЦБ) се застъпва за първоначален фокус върху един клас активи, като например енергийно ефективни заеми за обновяване на жилища. Като се пакетират заеми в стандартизирани ценни книжа, би могло да се създаде пазар, достатъчно дълбок и ликвиден, за да намали разходите по заеми и да разшири достъпа до капитал за банките в целия съюз.

Предвид недостига на диверсифицирани европейски активи с фиксиран доход, търсенето може да се окаже достатъчно силно, за да направи публичните гаранции ненужни.

В това усилие е заложено много повече от неясна финансова система. Планът на ЕС за секюритизация е решаващ тест за амбицията на лидерите на блока да постигнат по-широк съюз на спестявания и инвестиции. Този съюз е предпоставка за просперитета и от съществено значение за успеха на европейския проект, все по-застрашен от крайнодесния популизъм.

Ако не успеят да мобилизират политическа воля за постигането на резултати, разочарованите избиратели могат да решат, че тези политици не заслужават повече шансове.