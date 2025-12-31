Акция на годината: „Сирма Груп Холдинг“

„Сирма Груп Холдинг“ АД е акция на годината на Investor.bg.

Акцията поскъпна над два пъти (102,81%) през годината, след като компанията обяви, че ще качи книжата си за търговия на сегмента EuroBridge на Българската фондова борса (БФБ). Той позволява едновременна търговия на акциите на БФБ и на борсата във Франкфурт.

Подкрепа на цената оказва и обратното изкупуване на акции, което дружеството провежда. Последно компанията изкупи през декември 25 хил. собствени акции на средна цена от 1,73 лева на акция за общо 43,25 хил. лева.

Акциите на дружеството ще се търгуват на подсегмента на регулирания пазар с допълнителни задължения след допускането (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса, както и на пазара Xetrа, организиран от Франкфуртската фондова борса.

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта на „Сирма Груп Холдинг“ АД за листването през октомври и в момента се чака дата за началото на търговията.

Компанията отчете близо 34% ръст на консолидираните приходи за деветмесечието на 2025 г. до над 84,6 млн. лева в сравнение с 63,2 млн. лева година по-рано, според финансовия отчет за периода януари-септември 2025 г.

Над половината от приходите на дружеството са от софтуерни услуги – за над 45,3 млн. лева в сравнение с 31,4 млн. лева за същия период на предходната година, което е с 44% повече на годишна база.

Приходите от продажби на ИТ оборудване отчитат близо 32% ръст на годишна база за отчетния период до 25,7 млн. лева от 19,5 млн. лева, абонаментите – почти 50% до 6,7 млн. лева от 4,5 млн. лева, а лицензите – 7% до 2,25 млн. лева от 2,1 млн. лева.

Компанията отчита нетна печалба за периода в размер на 1,15 млн. лева при загуба за близо 1,8 млн. лева година по-рано.