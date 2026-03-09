Dow спада с 800 пункта, докато страховете от стагфлация нарастват*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва със спадове, след като цената на американския суров петрол надхвърли 100 долара за барел. Това засили опасенията за стагфлация на икономиката на САЩ - комбинация от ускоряваща се инфлация и забавящ се икономически растеж, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 843 пункта, или 1,8%, след като миналата седмица отбеляза най-големия си седмичен спад от почти година. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 1,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1,2%.

Индексът на волатилността Cboe - известен като „индикаторът на страха“ на Wall Street, който измерва търсенето на защита от инвеститорите на пазара на опции – надхвърля 30 пункта за първи път след разпродажбите на пазара, предизвикани от митата на президента Доналд Тръмп през април 2025 г.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 10,98% до 102,87 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 11,35% до 101,22 долара за барел.

Фючърсите върху петрола поскъпнаха, минавайки нивото от 100 долара за барел, след като големи производители от Близкия изток намалиха добива си заради продължаващото затваряне на ключовия Ормузкия проток. Кувейт обяви съкращения на производството, но не уточни с колко, а според съобщения Ирак е намалил производството си с 70%.

Цените на петрола се отдръпнаха от най-високите си нива след публикация на Financial Times, според която представители на Г-7 обмислят използване на стратегическите си резерви.

Нивото от 100 долара за петрол се разглежда от мнозина на Wall Street като критична точка за икономиката, освен ако войната не приключи бързо и цените не се понижат. В неделя Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social, че краткосрочното покачване на цените на петрола е „много малка цена, която трябва да се плати“, за да бъде унищожена ядрената заплаха на Иран.

Войната показва малко признаци на отслабване въпреки твърдението на Тръмп, че тя „вече е спечелена“, след като според съобщения от местни медии Иран е посочил сина на аятолах Али Хаменей - Моджтаба Хаменей - за нов върховен лидер.

„Не можем да изключим мечи пазар, ако инвеститорите започнат да очакват сценарий като стагфлацията от 70-те години“, пише Ед Ярдени, ръководител и главен инвестиционен стратег в Yardeni Research. „Ако петролният шок продължи, двойният ангажимент на Федералния резерв ще бъде притиснат между нарастващия риск от по-бърза инфлация и увеличаваща се безработица.“

Ярдени добавя, че остава оптимист, че войната ще бъде разрешена в рамките на няколко седмици и че основният му сценарий остава икономически бум и бичи пазар, водени от технологичния сектор.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,158%, а тази по 30-годишните - до 4,768%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,27% до 99,258 пункта.

Златото поевтинява с 1,22 на сто и се търгува на цена от 5096 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.