S&P 500 завърши волатилната сесия с леко понижение

Американският широк борсов индекс S&P 500 отбеляза лек спад във вторник при нестабилна търговия, след като цените на петрола регистрираха понижение, а инвеститорите продължиха да следят развитията около войната в Иран, предаде CNBC.

Бенчмаркът спадна с 0,21% до 6781,48 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отбеляза слабо понижение от 0,07% до 47 706,51 пункта, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши незначително с 0,01% до 22 697,10 пункта.

Цените на петрола, които в понеделник достигнаха почти 120 долара за барел, се охладиха, след като стана ясно, че страните от Г-7 обмислят освобождаване на резерви от „черно злато“. Те продължиха да падат, след като министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт посочи в публикация в социалните мрежи, която впоследствие беше изтрита, че американският флот е в състояние да ескортира танкер през Ормузки проток.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит обаче заяви по-късно във вторник, че всъщност САЩ не са ескортирали танкер през ключовия маршрут.

CBS News съобщи, че САЩ са започнали да виждат признаци, че Иран се готви да разположи мини в пролива, което също повлия на настроенията на инвеститорите.

Фючърсите върху американския West Texas Intermediate (WTI) поевтиняха с 11,94 до ниво от 83,45 долара за барел, а тези върху суровия петрол сорт Брент - с 11,28% до ниво от 87,80 долара за барел.

Майк Сандърс от Madison Investments предвижда, че ако цените на петрола спаднат обратно до нивата от 70 и 60 долара за барел, това няма да е голям проблем за икономиката.

„Ако цените останат високи - което вероятно ще доведе до малко по-висока премия на пазара, имайки предвид цялата несигурност, която наблюдаваме - мисля, че това ще има значение“, заяви портфолио мениджърът и ръководител на отдела за фиксирани доходи. „Ще отнеме известно време, докато нещата се успокоят“, добави той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,158%, а тази по 30-годишните - до 4,789%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,26% до 98,914 пункта.

Златото поскъпна с 2,01 на сто до цена от 5206,2 долара за тройунция.