Белият дом отрече САЩ да са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток*

Белият дом обяви за невярна публикация на американския министър на енергетиката Крис Райт в социалната медия Х, в която се твърдеше, че военноморските сили на САЩ са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, и която минути по-късно беше изтрита.

„Американските военноморски сили не са ескортирали танкер или кораб към този момент“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит по време на пресконференция, цитирана от CNBC.

Изтриването на публикацията и придружаващото я видео засилиха объркването на напрегнатия пазар на петрол, който очаква потвърждение за усилията на администрацията на Доналд Тръмп да разблокира милиони барели петрол от Персийския залив.

„Бях уведомена за тази публикация“, заяви Лийвит. „Все още не съм имала възможност да говоря директно с министъра на енергетиката по този въпрос.“

„Знам обаче, че публикацията беше премахната доста бързо“, допълни тя.

Въпреки че военноморските сили не са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, Лийвит заяви, че това остава „възможност“, която президентът Доналд Тръмп „е заявил, че ще използва без колебание, ако и когато е необходимо, в подходящия момент“.

Почти цялата търговия през Ормузкия проток замря след избухването на конфликта между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга. Поради съображения за сигурност танкерите останаха в залива, което доведе до препълване на складовете и принуди производителите да намалят рязко добива.

Тъй като Саудитска Арабия, Кувейт, Ирак и Обединените арабски емирства изпомпват с милиони барели по-малко петрол всеки ден, необходимостта да се възобнови нормалният трафик по водния път става все по-спешна. Някои собственици на танкери заявиха по-рано, че ще плават отново, ако бъде въведена програма за конвой.

Цените на петрола спаднаха рязко след новината за ескорта. Американският лек суров петрол поевтиня с около 15% до 80,26 долара за барел, а европейският сорт Брент – с 14,4% до 84,69 долара за барел. В понеделник цената на "черното злато" за кратко се покачи до почти 120 долара.

*Цените са актуални към 20:15 часа. Новината е актуализирана към 20:43 часа.