Dow изтри близо 300 пункта на фона на новите сътресения около Иран

Водещият индекс на американската фондова борса Dow Jones Industrial Average приключи сесията на червено, докато инвеститорите продължават да следят отблизо случващото се в Близкия изток и цената на петрола, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове се раздели с близо 300 пункта, или 0,6%, до 47 417,27 пункта.

От своя страна, широкият измерител S&P 500 отписа 0,1% до 6775,8 пункта

Технологичният бенчмарк Nasdaq Composite се противопостави на тенденцията с ръст от 0,1% до 22 716,135 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху петрола поскъпват осезаемо, въпреки че по-рано през деня Международната агенция по енергетика (МАЕ) взе решение да освободи 400 млн. барела от аварийните петролни резерви. Това е най-голямото освобождаване на запаси от „черно злато“ в историята, предава Bloomberg.

Решението е било взето единодушно от страните членки, съобщи изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

Фючърсите върху сорта Брент увеличават цената си с 5,4% до 92,54 долара за барел, докато тези върху американския сорт West Texas Intermediate с 5,5% до 88,02 долара за барел.

Решението на МАЕ „не решава другите проблеми, които ще се отразят на международната икономика“, според главния инвестиционен директор на Laird Norton Wetherby Рон Албахари. Сред възможните проблеми той посочи рафинираните продукти, които също се пренасят през Ормузкия проток като самолетно гориво.

Един по-продължителен конфликт може да задържи цените на петрола завишени. Американски сили във вторник са потопили няколко ирански кораба, включително 16 съда за поставяне на мини, край Ормузкия проток.

Междувременно британските военноморски сили съобщиха, че три търговски кораба край ирански брегове, един от които преминаващ през протока, са били ударени от снаряди.

В сряда бяха публикувани и данни за потребителските цени в САЩ през февруари, които са се повишили в унисон с прогнозите на анализаторите. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 0,3% за месеца, докато годишната инфлация възлиза на 2,4%, според доклад на Бюрото по статистика на труда.

При индивидуалните акции тези на технологичния гигант Oracle поскъпнаха с над 9%, след като приходите и печалбата на компанията за фискалното трето тримесечие се оказаха над очакванията.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации расте до съответно 4,224% и 4,873%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, се покачва с 0,4% до 99,233 пункта.

Златото, на свой ред, поевтинява с процент до 5190,7 долара за тройунция.

Биткойнът обаче поскъпва леко с 0,5% за денонощието до 70 465 долара.