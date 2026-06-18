Петролът поевтинява след подписването на споразумението между САЩ и Иран*

Цената на петрола спада в четвъртък, след като временното мирно споразумение между САЩ и Иран влезе в сила, насочвайки вниманието към това колко бързо може да бъде възстановен трафикът през Ормузкия проток, докато производителите от Персийския залив подновяват добива от временно затворени находища, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 2,15% до 77,84 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,6% до 74,79 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е подписал споразумението, което предвижда бързо възстановяване на корабоплаването през този стратегически воден път. Според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи американските санкции срещу иранския петрол трябва незабавно да бъдат отменени.

„Иран трябва да може да продава своя петрол, корабоплаването и застраховането не бива да срещат пречки, а приходите от продажбите на петрол също трябва да бъдат получавани без затруднения“, заяви той по държавната телевизия.

Цената на петрола вече е заличила почти всички ръстове, натрупани по време на конфликта, който избухна през февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран с цел ограничаване на ядрената му програма. В отговор Техеран блокира Ормузкия проток, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на петрол. По-късно и САЩ наложиха блокада на маршрута, за да засилят натиска върху Иран.

„Лесната част беше постигането на споразумение. По-трудният въпрос е колко от сътресенията през последните месеци ще се окажат трайни“, коментира Харис Хуршид, главен инвестиционен директор на Karobaar Capital LP.

От Goldman Sachs посочват, че износът от Персийския залив вече се очаква да се нормализира до края на следващия месец вместо до края на август, както прогнозираха по-рано. Въпреки това анализаторите на банката смятат, че потоците може да достигнат само около 70% от предвоенните нива, тъй като производителите все по-често използват алтернативни маршрути.

„Пазарите обикновено приемат, че отварянето на протока означава връщане към предишното положение. В действителност част от промените, направени по време на прекъсването, може да останат за по-дълго, отколкото хората очакват“, допълва Хуршид.

Преди подписването на споразумението, което отваря 60-дневен период за допълнителни преговори по нерешените въпроси, петролната и корабната индустрия до голяма степен запазиха предпазлива позиция. Въпреки това няколко кораба вече започнаха да променят маршрутите си обратно към Близкия изток, а натоварени с петрол ирански танкери напуснаха пристанищата.

Въпреки спада на цените напрежението при запасите остава високо. Наличностите в Къшинг, най-големия търговски складов център за петрол в САЩ, са намалели до около 20 млн. барела - ниво, което трейдърите считат за оперативен минимум.

Същевременно и цените на петролните продукти следват низходящата тенденция на суровия петрол. Средната цена на бензина в САЩ е спаднала до 4,025 долара за галон (близо 3,8 литра) спрямо 4,564 долара миналия месец, според данни на Американската автомобилна асоциация.

В сряда Тръмп даде знак, че рискът от сериозна икономическа криза е изиграл ключова роля в решението му да прекрати войната.

„Военна ескалация можеше да предизвика международна депресия“, заяви той.

Според Каролин Кисейн, заместник-декан в Центъра по глобални въпроси към Нюйоркския университет, Тръмп има силен интерес цените на горивата да останат ниски преди междинните избори през ноември.

„Той наистина иска по-ниски цени на бензина преди изборите и е готов да приеме споразумение почти на всяка цена“, посочва тя.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.