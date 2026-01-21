Съдия: Независимостта на Фед ще бъде разрушена, ако Тръмп безконтролно уволни Лиса Кук

Аргументите, според които президентът на САЩ Доналд Тръмп може да уволни члена на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук без съдебен контрол, биха отслабили, ако не и напълно разбили, независимостта на централната банка. Това предупреди в сряда съдията от Върховния съд Брет Кавано, цитиран от CNBC.

Коментарът му беше направен, докато магистрати от Върховния съд изслушват аргументи по въпроса дали Кук трябва да бъде оставена на поста си или може да бъде позволено държавният глава да я отстрани за непредявени официално обвинения, че е извършила ипотечна измама.

„Истинският въпрос е до каква степен смятаме, че обществото е ощетено, ако се позволи на Кук да остане на поста си по време на настоящото дело“, посочи съдия Кетанджи Браун Джаксън, като се позова на иска на Кук срещу нейното отстраняване, който все още се разглежда във федерален окръжен съд.

Залогът не е само съдбата на Кук, която отрича да е извършила каквото и да е нарушение, но и потенциално бъдещата независимост на Фед да определя паричната политика, без риск президентът лесно да може да отстрани член на борда, който не изпълнява неговите желания по този въпрос.

Това си пролича и от неотдавнашното разкритие на председателя на Фед Джером Пауъл, че е обект на криминално разследване от прокуратурата на САЩ във връзка с надзора му върху многомилиардна реновация на централата на паричния орган.

Пауъл, който планираше да присъства на изслушванията във Върховния съд в сряда, заяви, че истинската причина за това разследване е фактът, че Фед е задържал лихвените проценти без промяна през по-голямата част от миналата година, което е предизвикало гнева на Тръмп. Кук беше един от членовете на Управителния съвет, които подкрепиха председателя в решението за запазване на разходите по заемите непроменени.

Когато Тръмп предприе стъпки да уволни Кук в края на август - първи път в историята, в който президент прави такъв опит - веднага се появиха спекулации, че причината е отказът ѝ да се съгласи с исканото от Тръмп намаляване на лихвените проценти. Ако Кук и Пауъл бъдат отстранени от седемчленния Управителен съвет на Фед, Тръмп би могъл да назначи мнозинство в него и поне теоретично да има по-голямо влияние върху решенията за паричната политика.

Държавният глава не посочи позицията на Лиса Кук по отношение на лихвите като причина за уволнението ѝ. Вместо това той се позова на обвинения, направени от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране Бил Пулт, че тя е направила неверни изявления при кандидатстване за жилищни ипотеки - действия, които предхождат назначаването ѝ във Фед през 2022 г. от тогавашния президент Джо Байдън.

Съгласно Закона за Федералния резерв от 1913 г. само президентът може да освободи представител на Управителния съвет на Фед, а член като Кук може да бъде отстранен единствено „по причина“. Законът не уточнява какво точно представлява „причина“, но исторически това се разбира като злоупотреба или неизпълнение на служебните задължения.

След като Кук заведе дело срещу Тръмп, за да блокира отстраняването си, федерален окръжен съдия във Вашингтон постанови, че тя може да остане в централната банка до приключване на делото.

И тримата живи бивши председатели на Фед - Алън Грийнспан, Бен Бернанке и Джанет Йелън - подписаха становище до Върховния съд срещу отстраняването на Кук, заедно с група бивши министри на финансите, председатели на Съвета на икономическите съветници към Белия дом и други.

В него се посочва, че Конгресът „умишлено“ е създал Фед „като уникално независима институция, в голяма степен защитена от политически натиск, който иначе би могъл да постави краткосрочната икономическа изгода над дългосрочната стабилност и растеж“.

„Удовлетворяването на искането за незабавното отстраняване на Лиса Кук би изложило Федералния резерв на политическо влияние, като по този начин би подкопало общественото доверие в независимостта му и би застрашило надеждността и ефективността на паричната политика на САЩ“, се казва още в становището.