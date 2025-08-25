IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Министерството на финансите пласира тригодишни ДЦК за още 300 млн. лв.

Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации е най-ниският от пускането на емисията в обращение

18:48 | 25.08.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/Investor Media Group

Министерството на финансите преотвори днес (25 август) емисия 3-годишни ДЦК, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Емисията беше пусната в обращение на проведения на 20 януари тази година аукцион. Тя е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

На проведения днес аукцион обемът на емисията в обращение е увеличен с 300 млн. лв., с което достига 1,3 млрд. лв. номинална стойност.

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,40%.

Общият размер на подадените поръчки възлиза на 386,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,29.

Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента.

Последна актуализация: 18:51 | 25.08.25 г.
аукцион ДЦК Министерство на финансите
1
rate up comment 4 rate down comment 2
Slavi.13
преди 1 час
250 милиона еврака и 300 милиона лева за един месец!!! Общо 800 милиона лева. всеки месец дефицитът се движи около 700 - 800 милиона. Бюджета е ТОТАЛ ЩЕТА! Какво ще се случи октомври??? Актуализация на Бюджета за сметка на народа в полза на администрацията и властта! Предполагам ноември на много хора няма да им издържат нервите. Сега Плевен, скоро и другаде!
