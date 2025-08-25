Министерството на финансите пласира тригодишни ДЦК за още 300 млн. лв.

Министерството на финансите преотвори днес (25 август) емисия 3-годишни ДЦК, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Емисията беше пусната в обращение на проведения на 20 януари тази година аукцион. Тя е деноминирана в лева, с падеж 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

На проведения днес аукцион обемът на емисията в обращение е увеличен с 300 млн. лв., с което достига 1,3 млрд. лв. номинална стойност.

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,40%.

Общият размер на подадените поръчки възлиза на 386,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,29.

Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента.