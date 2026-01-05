Холивуд започва 2026 г. с „Аватар: Огън и пепел“ все още начело на боксофиса

Холивуд започна 2026 г. с „Аватар: Огън и пепел“ на върха на боксофис класацията за трета поредна седмица и с надежди за година, изпълнена с касови хитове, след разочароващата 2025 г., пише Associated Press.

За три седмици от премиерата си „Огън и пепел“ е събрал 1 млрд. долара на световно ниво. Третата част от епоса на Джеймс Камерън за Пандора е генерирала 40 млн. долара през третия си уикенд в САЩ, според студийни оценки от неделя.

„Огън и пепел“ се представя най-добре в чужбина, като досега е събрал 777,1 млн. долара на международния пазар. В неделя филмът на Walt Disney Co. премина прага от 1 млрд. долара, като „утвърди поредното монументално постижение на новаторската поредица на Джеймс Камерън“.

Но по време на празниците не ставаше въпрос само за продажбите на билети през уикенда. Цялата седмица беше доходоносна за Холивуд, тъй като повечето училища все още бяха във ваканция. Какво допринесе за продажбите на билети, освен „Аватар“? – Сидни Суини, Тимъти Шаламе и „Зоотрополис 2“.

Най-устойчив успех през празничния уикенд в кината имаше филм, който излезе още през ноември. Въпреки това „Зоотрополис 2“ на Disney показва забележителна устойчивост. Той се класира на второ място с 19 млн. долара, което е само с 4% по-малко от предходния уикенд.

Анимационното продължение е събрало 1,59 млрд. долара за шест седмици. Това нарежда „Зоотрополис 2“ на второ място сред най-касовите анимации на Disney след „Цар Лъв“ от 2019 г. (1,66 млрд. долара).

„Прислужницата“ – трилър с участието на Суини и Аманда Сейфрид, също се превърна в хит за празничния сезон за Lionsgate. Той събра 14,9 млн. долара през уикенда, което му донесе 75,7 млн. долара в САЩ за три седмици. Спадът е само от 3% спрямо миналия уикенд. На международно ниво „Прислужницата“, чиято продукция е струвала скромните 35 млн. долара, е добавил 57,3 млн. долара.

Точно както звездната сила на Суини дава тласък на „Прислужницата“, така и тази на Шаламе дава тласък на „Върховният Марти“. Филмът на A24 също се представи добре през третия си уикенд, събирайки около 12,6 млн. долара. След две седмици на широко разпространение историята е събрала 56 млн. долара в Северна Америка.

Почти всички филми, които се прожектират в кината, отбелязаха лек спад в сравнение с предходния уикенд. Екшън комедията на Sony „Анаконда“ с участието на Джак Блек и Пол Руд отбеляза понижение от 31% и събра 10 млн. долара през втория си уикенд на екран. Приходите на „Song Sung Blue“ на Focus Features намаляха с едва 17% през втория си уикенд с 5,9 млн. долара. Филмът с Хю Джакман и Кейт Хъдсън, посветен на кавър банда на Нийл Даймънд, е събрал 25 млн. долара в САЩ.

С „Аватар: Огън и пепел“ и голямо разнообразие от по-малки хитове Холивуд започна 2026 г. силно. Общите продажби са се увеличили с 26,5% спрямо същия уикенд през 2025 г., според данните на компанията Comscore.

Филмовата индустрия излиза от слаба 2025 г., през която посещаемостта на кината в САЩ продължи да намалява. Продажбите на билети в САЩ и Канада през 2025 г. възлизат на 8,9 млрд. долара, което е с 2% повече от предходната година, според Comscore, но с около 20% по-малко от нивата преди пандемията. Това леко подобрение е значително под очакваното и е подпомогнато от по-високите цени на билетите. Реалните продажби на билети са спаднали от над 800 млн. през 2024 г. до около 780 млн. през 2025 г.

Студиата таят надежди, че 2026 г. може да бъде най-добрата година за боксофиса за десетилетието. Програмата, пълна с премиери на известни франчайзи, включително новите филми „Играта на играчките“, „Отмъстителите“, „Спайдър-Мен“, „Супер Марио“ и „Дюн“, дава надежда за обрат.