ВУЗФ сред най-добрите университети за следване на икономика и финанси

Снимка: ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) получи едно от водещите места сред най-добрите университети за следване в България. Новият кандидатстудентски наръчник „Образование и специализация в чужбина“ 2021 на „Маркет тренд“ посочи ВУЗФ като едно от петте най-добри висши учебни заведения у нас, където кандидат-студентите могат да следват специалности в сферата на икономиката.

За изготвянето на класациите и подредбата на водещите университети в страната наръчникът цитира най-актуалната Рейтингова система на МОН за висшето образование. Образователното списание посочва водещите висши училища за различните сфери и в чужбина, като специално място отделя и за професионалната реализация на студентите, завършили дадена образователна степен и специалност.

Освен в сферата на икономиката, ВУЗФ заема едно от челните места и в класацията на най-добрите университети, където бъдещите студенти могат да следват финанси. Висшето училище предлага богат избор от бакалавърски и магистърски програми във всички сфери на бизнеса, като най-характерното за него е, че паралелно с висококачественото академично обучение, ВУЗФ залага и на засилени практически занимания и стажове, с които да помогне на студентите да стартират своята професионална кариера още от студентската скамейка. Ноу-хау на университета е разработването на специалности съвместно с бизнеса и привличането на преподаватели от практиката, които съчетават успешна академична и бизнес кариера.

Академичната политика на висшето училище е насочена към прилагането на най-добрите образователни практики в Европа и света, като основната му цел е осигуряване на високо качество на обучението, базирано на модерни дигитални технологии и платформи, и успешна професионална реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса.

Над 90% от завършилите висшето училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. Завършилите ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление “Икономика” със среден облагаем доход от 2354 лв. по данни на НОИ за 2020 г.

ВУЗФ предлага на студентите безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с възможностите за професионално и личностно развитие.

Обучението във ВУЗФ е на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Доказателство за това е осъществяването на тясно сътрудничество с редица чуждестранни университети по различни бакалавърски и магистърски програми, както и прилагането на иновативни и гъвкави форми и методи на преподаване.

Университетът притежава британска акредитация, получена от The British Accreditation Council и международно призната диплома. През март 2021 г. ВУЗФ получи акредитация и от АCCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Великобритания, за своите бакалавърски и магистърски счетоводни специалности. Завършилите тези програми имат право да придобиват ACCA qualification.

Дори и към момента висшето училище организира различни бизнес, финансови, предприемачески академии и кариерни курсове както за ученици, така и за последващо професионално развитие на студенти и младежи.

