ЕС може да наложи общоевропейски таван на цената на тока

Европейската комисия обмисля ограничаване на цените на електроенергията в Европа. Това става ясно от презентация, която ръководителят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи пред европейските правителствени ръководители на срещата на върха във Версай в четвъртък вечерта. Според презентацията органът на ЕС проучва „варианти за незабавни мерки за ограничаване на ефекта на разпространение на цените на газа върху цените на електроенергията", като например „временни ценови ограничения".

Тази възможност е част от пакет от мерки, с които ЕК иска да смекчи последиците от енергийната криза, предизвикана от руската агресивна война срещу Украйна, и в средносрочен план да изведе Европа от зависимостта от вноса на руски суровини, предава DPA.

От известно време насам ЕС разрешава национален контрол на цените в полза на домакинствата и малките предприятия. Ако кризата се задълбочи, следващата стъпка може да бъде общоевропейско регулиране.

ЕК може да представи предложение още в края на март, съобщи Фон дер Лайен. Същевременно органът иска да създаде работна група, която да планира и координира запълването на газохранилищата за предстоящата зима.

Освен това ЕС облекчава законодателството в областта на държавните помощи, за да позволи изплащането на компенсации на отраслите, които са особено засегнати от ценовия шок, както обясни Фон дер Лайен. Тя се застъпи и за временното облагане на „извънредните печалби" на енергийните компании, които не се нуждаят от закупуване на скъп газ - например ядрените компании, но също и доставчиците на зелена електроенергия.

До средата на май ЕК иска да предложи концепция за преодоляване на зависимостта от изкопаеми горива от Русия до 2027 г. Брюкселският орган нарича проекта Re-Power EU. Комисията работи и по „оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия" – „с оглед на структурната промяна към декарбонизация на енергийния микс", както се казва в презентацията на Дон дер Лайен.

In the short-term, we need to address high energy prices and prepare for next winter.



On top of price regulation and state aid, we are looking at options to limit the rise of electricity prices.



We will soon propose a minimum of 90% of gas storage by 1st October, every year.