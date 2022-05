Fun and Tasty - новото име на McDonald's в Русия?

Снимка: Konstantin Zavrazhin/Getty Images

McDonald's в Русия е регистрирала възможни имена на бранда за фирмата, която поема ресторантите на американската компания за бързо хранене там, съобщава Ройтерс. Сред имената са Fun and Tasty и The Same One, показват документи, подадени в патентната служба от петък.

Най-голямата верига за бързо хранене в света, с почти 850 ресторанта в Русия, продава дейността си на един от местните си лицензополучатели след военната кампания на Москва срещу Украйна и последвалата вълна от реакции и санкции на Запада.

Още по темата След над 30 години - McDonald's окончателно ще се оттегли от руския пазар



Компанията заяви в петък, че търговските марки, регистрирани в агенция "Роспатент" в Русия, от които в крайна сметка ще избере един бранд, включват още Just Like That и Open Checkout.

McDonald's, която притежава 84% от ресторантите си в Русия, е един от най-големите международни брандове, които напускат страната от края на февруари насам.

Ресторантите, които притежава, биват продавани на Александър Говор, който управлява франчайз с 25 ресторанта. Други франчайзи ще имат възможността да работят под новия бранд.

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Десислава Попова