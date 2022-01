САЩ са предупредили Украйна за възможна руска инвазия през февруари

Президентът на САЩ Джо Байдън е предупредил украинския президент Володимир Зеленски, че има „явна възможност" Русия да предприеме военни действия спрямо Украйна през февруари, съобщи Белият дом.

Байдън и Зеленски обсъдиха кризата в телефонен разговор вчера.

„Президентът Байдън каза, че има явна възможност руснаците да нахлуят в Украйна през февруари", заяви Емили Хорн, говорителката на Съвета за национална сигурност на САЩ, предава AP, цитирана от БТА. „Казвал е това публично и предупреждаваме за това от месеци", добави тя.

В разговора си със Зеленски американският президент е потвърдил готовността на Вашингтон да отговори решително, в случай че Русия нахлуе в Украйна, информира още Белият дом.

Байдън е казал на Зеленски също, че САЩ проучват възможността за допълнителна макроикономическа помощ за икономиката на Украйна, която е под натиск в резултат на струпването на руски войски. Преди това Зеленски написа в Twitter, че с Байдън са се договорили за „съвместни действия в бъдеще" и са обсъдили възможностите за финансова подкрепа.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig