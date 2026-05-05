Еврокомисарят по икономиката: Европа може да се сблъска със стагфлационен шок

Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис предупреди за стагфлационния ефект, който войната на САЩ и Израел с Иран създава за Европейския съюз (ЕС).

„По-високите цени на енергията засягат всички участници в европейската икономика, както фирмите, така и домакинствата – те тласкат икономиката на ЕС по пътя към по-слаб растеж и ускорена инфлация“, предупреди Домбровскис, добавяйки: „Европа е изправена пред стагфлационен шок“.

Говорейки редом с него пред журналисти в Брюксел, председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис се опита да бъде по-умерен.

„Намираме се в стагфлационна тенденция, което означава, че актуализираме прогнозите си за растеж надолу и за инфлация нагоре“, заяви той, допълвайки: „Но в този момент не сме в пълен режим на стагфлация“.

Преди това гуверньорът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че стагфлацията е термин, който принадлежи на 70-те години на миналия век и не бива да се използва за описание на настоящото помрачено положение на еврозоната.

Във вторник еврокомисарят по климата Вопке Хукстра очерта предизвикателството пред региона. „Наистина трябва да затегнем коланите и да се съобразим с възможността това да продължи и потенциално да се влоши много повече“, посочи той.

Според него предстоят още сътресения. „Дори и в най-добрия случай, дори ако войната спре напълно днес, ще видим последиците от всичко това седмици наред и потенциално месеци наред“, посочи още Хукстра.

ЕС и ЕЦБ са категорични, че всички мерки за правителствена подкрепа в посока домакинствата и бизнеса трябва да бъдат временни, целенасочени и съобразени с конкретния случай.

„Нашето пространство за маневриране вече е по-ограничено поради по-високите нива на дефицит и дълг, по-високите лихвени проценти и спешната нужда от допълнителни разходи за отбрана“, заяви Домбровскис. „Така че просто не можем да си позволим да повтаряме грешките от миналото“.