Икономиката на България ще нарасне с 2% през 2026 г., според прогноза

Икономиката на България ще нарасне с 2% през 2026 г., а растежът ще се ускори до 2,2% през 2027 г. и до 2,4% през 2028 г., според пролетната прогноза на Виенския институт за международни икономически изследвания (wiiw), разпространена в сряда.

Въпреки шока в цените на енергоизточниците, предизвикан от войната в Иран, растежът в България и в повечето икономики от Централна, Източна и Югоизточна Европа ще остане устойчив, макар и по-бавен, посочва институтът.

Според прогнозата инфлацията в България ще достигне 4,5% през тази година, след което ще се забави до 3,7% през 2027 г. и до 3% през 2028 г. За безработицата мозъчният тръст очаква тя да е 3,6% през настоящата година и по 3,7% през следващите две.

Анализаторите предупреждават, че при продължителна война в Близкия изток и трайно високи цени на петрола регионът може да бъде засегнат и по-сериозно. „Засега въздействието остава под контрол, но нарастващата инфлация, по-слабото външно търсене, нарушените вериги на доставки и спадът на преките инвестиции могат да имат сериозни последици“, коментира заместник-директорът на института Ричард Гривсън.

В доклада се отбелязва и влошаването на индустриалната конкурентоспособност в региона заради ръста на разходите за труд, засилената конкуренция от Китай и отслабването на преките чуждестранни инвестиции. Моделът, при който страните от Централна и Източна Европа функционират като производствена база за чуждестранни компании, е поставен под натиск, подчертава се в анализа.

За държавите членки на ЕС от региона институтът прогнозира среден икономически растеж от 2,3% през 2026 г., което е ревизия надолу спрямо зимната прогноза. Очакванията за 2027 г. са за задържане на растежа на ниво 2,3 на сто. Въпреки това темпът остава над два пъти по-висок спрямо еврозоната, където се очаква растеж от 0,9% през 2026 г. и 1,1% през 2027 г.

При неблагоприятен сценарий, свързан с продължителен конфликт в Близкия изток, растежът в някои страни от региона може да бъде с 1 до 1,5 процентни пункта по-нисък, предупреждават от института.

Полша се очаква да бъде сред най-бързо растящите икономики в региона с 3,6% през 2026 г., докато Унгария ще отчете по-умерен ръст от 1,6%. За страните от Западните Балкани се прогнозира растеж от 2,5% през 2026 г., а за Турция – 3,7%.

Перспективите пред Украйна остават несигурни, като се очаква растеж от около 1% през 2026 г., при силна зависимост от развитието на външната среда. Русия ще остане в близко до стагнация състояние с ръст от 0,9% тази година въпреки по-високите енергийни приходи.

Според експертите високите цени на енергоносителите могат да стабилизират руските държани финанси, но ефектът върху икономическия растеж ще остане ограничен поради слабите инвестиции и недостига на работна сила.

(БТА)