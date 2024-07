Зеленски: Взехме всичко, което можеше от срещата на НАТО, чакаме 25 Patriot от САЩ

Взехме всичко, което можехме, от срещата на НАТО във Вашингтон, коментира украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция с медждународни и местни медии в Киев по повод Деня на държавността на Украйна. Сред тях основно са системите за противовъздушна отбрана - 5 системи Patriot и десетки други като NASAMS, Iris-T и т.н., като основният доставчик е САЩ, уточни още Зеленски.

Той посочи, че европейските съюзници като цяло са изчерпали запасите си от ПВО, които могат да бъдат предадени на Украйна. Киев има нужда от общо 25 системи Patriot, за да защити напълно територията на Украйна и вероятният доставчик за тях са САЩ, където има най-голям резерв от системи за ПВО.

Украйна не получи това, което не може да получи във време на война - покана за членство в НАТО, допълни още украинският държавен глава и допълни, че има все по-сериозни ангажименти, че това ще стане след края на войната. "За да бъде член на НАТО, е нужно одобрението на всички останали в организацията", припомни още той.

Решението за самолетите F-16 е стратегическо, допълни украинският лидер и посочи, че се водят разговори и с други държави за доставка на самолети. Зеленски отказа да съобщи колко изтребителя ще получи Украйна в следващите месеци, но допълни, че те ще бъдат недостатъчни за постигане на равнопоставеност с руските ВВС, извършващи удари на територията на Украйна.

Преговаряме, каза Зеленски на въпрос за разрешенията за удари по територията на Русия със западни ракети. "Политиката е това - този, който прави крачка напред, след това прави две назад", посочи той, визирайки заявленията, които направи първоначално новия британски премиер Киър Стърмър, че Киев може да използва ракетите Storm Shadow както прецени, но после се отметна от думите си и допълни, че засега политиката на Великобритания не се променя.

Зеленски беше категоричен, че подкрепата, която Украйна получава е достатъчна, за да издържи на руското настъпление, но не и за победа. "Ако бяхме получили достатъчно оръжия, щяхме да сме победили и загубите да бъдат по-малко", каза той и допълни, че Украйна иска "справедлив мир", но не всичко зависи от желанията на украинците, а и от оръжията, финансиране и друга помощ, която получава Киев, на обединението на съюзниците и т.н..

По отношение на резултатите от мирната конференция, която Киев организира съвчместно с Швейцария, Зеленски уточни, че в нея са участвали 101 държави и международни институции. Подпис под комюникето след разговорите са сложили 92 държави. Предстоят още три срещи, на които да бъдат дискутирани условията на трите точки, дискутирани в Швейцария - до края на юли в Катар, на която на ниво министри ще се изготви споразумение за енергийна, включително и ядрена, сигурност, до края на август - в Турция, на която ще има документ за продоволствена сигурност и мореплаването в Черно море, и до края на септември - в Канада, на която да бъдат обсъдени въпросите за обмен на пленници и връщането на отвлечени деца.

"Надявам се, че през ноември ще имаме готово предложение, обхващащо всички точки на мирния план", каза Зеленски и допълни, че документът ще бъде дискутиран на втора мирна конференция, на която ще бъде поканена и Русия.

Зеленски отбеляза още и срещата за възстановяване на Украйна, която се проведе преди месец в Берлин. "Това е първата такава среща с конкретни резулатити", допълни той. На нея бяха дискутирани основно щетите по енергийната инфраструктура, които нанася Русия, като украинският президент анонсира, че страната му ще строи бързо няколко газови електроцентрали и покани представителите на германския бизнес да участват в проектите.

По време на пресконференцията Зеленски съобщи, че не вижда заплаха подкрепата за Украйна сред републиканците да бъде прекратена."Повечето републиканци подкрепят Украйна и украинския народ", категоричен беше той и допълни, че е започнал работа с местните власти, които имат голямо влияние и върху решенията на Конгреса и на други институции, които взимат решенията за Украйна.

След срещата на НАТО във Вашингтон той разговаря с представители на Конгреса от Републиканската партия по време на визата в Юта. "Не се страхувам и от плана за мир на Тръмп", посочи още той. Кандидатът за президент на републиканците коментира, че може да спре войната за 24 часа, но без да дава подробности за тези свои намерения.

Тръмп отказа поканата за посещение в Киев, отправена му от Зеленски, за да бъдат дискутирани идеите му. Зеленски посочи още, че е говорил с него след опита за покушение, но в социалната мрежа Х отбеляза, че подобно насилие няма място никъде по света.

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.

Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.

I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him…