Българският износ за Близкия изток е блокиран почти изцяло

Конфликтът в Близкия изток вече оказва сериозно влияние върху глобалните вериги на доставки, като засяга транспорта на петрол, втечнен газ, фармацевтични продукти, торове и полупроводници. Заради блокирани маршрути и повишени логистични разходи се забавят доставки от Азия и Индия към Европа, а българският износ за региона е почти спрян. Бизнесът е принуден да търси алтернативни маршрути, буферни запаси и по-гъвкави логистични решения.

Темата коментираха Преслава Филипова, заместник-председател на Българска асоциация „Снабдяване“, и Димчо Димчев, управител на Cargo-partner България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

С блокирането на Ормузкия проток една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ са блокирани както и други критични суровини, заяви Филипова, а Димчев добави, че всичко, което се транспортира по море или по въздух и минава през този регион е засегнато, а поради по-дългите маршрути и поскъпването на горивата разходите се увеличават.

„Българският износ за Близкия изток в момента е почти изцяло блокиран. Стоките, които вече са по пътя, не могат да достигнат по стандартните маршрути. Спешните доставки могат да бъдат пренасочени по алтернативни маршрути, включително сухопътни. В момента като доставчик на логистични услуги не бихме препоръчали износителите да товарят стоки, които не е ясно къде, как и кога ще пристигнат“, заяви Димчо Димчев.

Страната освен хранителни продукти, изнася и строителни материали, осветителни тела и фармацевтични и медицински изделия, като тези стоки се изнасят предимно по море, а сухопътните превози също не се препоръчват, защото преминават през други кризисни зони като Ливан, Ирак и Сирия.

Логистичните компании ще продължат да търсят алтернативни решения, така че стоките да достигат до пазарите и да не се спират ключови производства, увериха събеседниците.

Заради ограниченията във въздушния транспорт продукти като например лекарства от Индия за европейския пазар се забавя както и стоки като торове и полупроводници от Азия.

Филипова коментира, че един от ключовите хъбове за въздушен транспорт на фармацевтични продукти от Индия е Доха, а сега вследствие на ограниченията във въздушния транспорт през този регион редица доставки се забавят. „Това означава, че както субстанции, така и готови фармацевтични продукти могат да достигнат до Европа със закъснение.“

Що се отнася до торовете, те се транспортират основно с насипни кораби, които пътуват директно от изпращач към получател и ако са предназначени за Европа, те ще заобиколят маршрута.

„Но проблемът при торовете идва и от друго място – производството им е изключително енергоемко. Затова всяко поскъпване на енергията има пряк ефект върху цените им.“

Вече се търсят алтернативни маршрути. Един от тях е железопътния транспорт от Китай през Русия към Европа, който предлага значително по-кратки транзитни времена – приблизително наполовина спрямо морския транспорт. Филипова коментира, че от Асоциацията са получили уверение, че ако внимателно се следят митническите кодове и предварително има методология за потвърждаване на тях, няма да има проблем със заобикалянето на санкциите.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.