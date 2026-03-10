Умереното поевтиняване на петрола носи известно облекчение на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с умерени движения, след като цените на водещите петролни сортове спаднаха до около 90 долара за барел. В понеделник бяха регистрирани ценови нива на петрола осезаемо над психологическата граница от 100 долара за барел, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се понижават минимално с по 0,1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,1%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 8,81% до 90,24 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 8,59% до 86,63 долара за барел.

„Постигаме значителен напредък към изпълнение на военната си цел“, заяви в понеделник американският президент Доналд Тръмп, като по този начин подсили по-ранните си коментари, че конфликтът в Иран може скоро да приключи. „Също така сме фокусирани върху това енергоизточниците и петролът да продължат да достигат до света“, добави Тръмп в рамките на пресконференция в голф клуба си близо до Маями.

Във вторник министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че „днес ще бъде най-интензивният ни ден на удари в Иран.“ Той също така посочи, че Иран „губи сериозно“.

Министрите на енергетиката от държавите от Г-7 - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ - се срещнаха във вторник сутрин, за да обсъдят евентуално освобождаване на стратегически петролни резерви, но не взеха решение по въпроса.

Това се случи, след като финансовите министри на Г-7 проведоха друга среща в понеделник, за да обсъдят ситуацията. В изявление изпълнителният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол, който присъства на срещата, посочи, че конфликтът в Близкия изток „създава значителни и нарастващи рискове за пазара“. Той обаче добави, че са обсъждани различни опции, включително освобождаване на извънредните петролни запаси на агенцията.

Амин Насер, главен изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Aramco, заяви по-рано днес, че войната с Иран ще има „катастрофални последици за световния петролен пазар“.

В анализ Пол Гуудън, експерт по глобалните природни ресурси в Ninety One, заяви, че цените на петрола могат да скочат над 120 долара за барел, ако сътресенията на пазара се проточат.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,115%, а тази по 30-годишните - до 4,749%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,55% до 98,634 пункта.

Златото поскъпва с 2,21 на сто и се търгува на цена от 5216,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.