Проучване: Клаас Кнот е най-вероятният наследник на Кристин Лагард в ЕЦБ

Нидерландецът Клаас Кнот е най-вероятният наследник на Кристин Лагард начело на Европейската централна банка (ЕЦБ), въпреки че други кандидати се смятат за по-квалифицирани за поста, показва проучване на Bloomberg сред икономисти.

Кнот, чийто мандат като гуверньор на Нидерландската централна банка приключи миналата година, оглавява класацията, следван от ръководителя на Банката за международни разплащания (БМР) Пабло Ернандес де Кос на второ място и ръководителя на Германската централна банка Йоахим Нагел на трето. В същото време анкетираните посочват члена на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел като кандидата с най-добрия набор от умения за поста от Лагард, когато мандатът ѝ изтече догодина.

Проучването е проведено, след като тази седмица хърватинът Борис Вуйчич беше избран за заместник-председател на ЕЦБ, считано от юни - първата стъпка в двугодишния процес по подмяна на Изпълнителния съвет на институцията със седалище във Франкфурт.

Произхождайки от източната част на региона, назначението на Вуйчич оставя отворена вратата за кандидати за позицията на ръководител както от север, така и от юг. Който и да надделее, ще наследи институция, изправена пред много по-непредсказуема международна среда, като последните седмици показаха колко бързо могат да бъдат подложени на изпитание геополитическите и институционалните норми.

Участниците в проучването оценяват икономическата диплома и професионалния опит в рамките на централна банка като най-важните качества за председател на ЕЦБ. Кариера във финансите и експертиза в управлението на паричен орган също се смятат за полезни, както и опит в политиката и в други европейски институции.

Да си жена - чувствителна тема при предишни избори на ръководство - е сред най-малко важните съображения според анкетата.

Слухове за фаворитите циркулират от месеци, като основният фокус е върху Кнот и Де Кос. И двамата се ползват с високо уважение и са получавали публични похвали от самата Лагард.

„Кнот има интелекта, има издръжливостта, способен е да приобщава хората - умение, което е рядко и изключително необходимо“, каза Кристин Лагард през октомври. За Де Кос тя е споделяла, че е „фантастичен отборен играч“ и „изключително задълбочен икономист“.

Клаас Кнот беше сред най-влиятелните представители на ЕЦБ по време на своите 14 години в Управителния съвет, като с времето зае по-умерени позиции, след като започна кариерата си като твърд „ястреб“*. Той също така помогна за запазването на международната координация в областта на регулациите по време на периоди на пазарен стрес като председател на Съвета за финансова стабилност.

Шнабел също е била насърчавана от Лагард, която миналия месец заяви, че има „много добри кандидати и Изабел е една от тях“. Тя е професор по икономика и съветник на германското правителство, преди да се присъедини към ЕЦБ през 2020 г., като също така навлиза по-дълбоко в ключовите дебати от много свои колеги и се е превърнала в икономиста, когото другите най-често слушат.

Шнабел обаче, въпреки че се възприема като най-способния кандидат, е изправена пред правни пречки, тъй като назначенията в ЕЦБ не подлежат на подновяване и засега няма ясни доказателства за съществуването на правна „вратичка“ в този случай. Нейната позиция по паричната политика в „ястребовия“ край на спектъра също може да бъде пречка.

„По принцип вероятно е по-добре да се избере по-центристка фигура, за да се запази характерът на вземане на решения чрез консенсус и да се успокоят по-поляризираните фигури в Управителния съвет“, казва Анджей Шчепаняк, бивш икономист в ЕЦБ, който сега работи в Nomura.

Макар Кнот, Де Кос и Нагел да отговарят на това описание, правителствата им все още не са разкрили плановете си на този ранен етап.

Нидерландия и Германия не са коментирали публично, макар че Ларс-Хендрик Ролер - бивш икономически съветник на канцлера Ангела Меркел - заяви, че е време един от неговите сънародници да заеме ръководния пост.

Испания пък иска още едно място в Изпълнителния съвет, след като настоящият заместник-председател Луис де Гиндос напусне през май, според министъра на икономиката Карлос Куерпо.

Сред други кандидати, смятани за вероятни или квалифицирани наследници на Лагард, са френският гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало и италианският му колега Фабио Панета, чиито страни вече са заемали председателския пост поне веднъж. Сред тях е и финландецът Оли Рен, който се класира втори в надпреварата за заместник-предсесател.

Сред по-малко вероятните варианти според анкетираните са председателят на Европейската инвестиционна банка Надя Калвиньо от Испания и Йорг Кукис, временен министър на финансите на Германия след разпадането на последното правителство.

На фона на спекулациите си струва да се припомни, че все още може да се появи и кандидат „изненада“ - самата Лагард не беше сред фаворитите,+ преди да бъде номинирана.

Повечето анкетирани очакват решение през второто тримесечие на 2027 г., макар че някои допускат и по-ранен избор. Почти половината смятат, че решението ще бъде част от по-широк пакет, включващ смяната на главния икономист Филип Лейн, а още една четвърт очакват тристранно споразумение, обхващащо и мястото на Шнабел.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.