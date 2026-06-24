Доверието към застрахователните компании нараства от 47% до 60% за шест години

Използването на доброволни застраховки нараства значително, като доверието към застрахователния сектор достига 60%. Това показват данните от национално представително проучване „Нагласи и информираност за застраховането“, проведено от социологическа агенция „Тренд“ през месец май, съобщиха от Асоциацията на българските застрахователи.

Доверието към застрахователните компании расте, като преди шест години делът на хората с доверие е бил 47%, според данни от национално представително проучване за информираността и нагласите към застраховането от 2020 г.

Социолозите отчитат, че намалява делът на хората с недоверие. Спад се отчита за шест години и по тази линия – от 41% на 31%. Демографските групи, които сключват най-много застраховки, имат и най-високо доверие към застрахователния сектор. Това подсказва пряката положителна връзка между реалния потребителски опит и доверието към сектора.

Резултатите очертават и положителна промяна в отношението на българите към застраховането. Делът на хората, които определят застраховките като форма на сигурност стига до 82%, а 71% са на мнение, че хората трябва да се застраховат, за да си спестят бъдещи непредвидени разходи.

Паралелно с това нараства и използването на застрахователни продукти. Ръст се наблюдава при всички основни доброволни застраховки. Делът на хората, които имат или са имали здравна застраховка, се увеличава от 12% на 27%, на застраховка на кредитополучател – от 7% на 17%, а на застраховка „Каско“ – от 22% на 34%.

Източник: "Тренд"

Данните показват и друга важна промяна. Делът на хората, които се застраховат единствено поради законово или договорно задължение, намалява от 59% през 2020 г. до 32% през 2026 г. Възможно обяснение е, че застраховането започва да се възприема не само като задължение, а и като доброволен инструмент за финансова защита.

Източник: "Тренд"

Имущественото застраховане бележи силен ръст

Социолозите констатират отчетлива промяна при имущественото застраховане, където делът на анкетираните, които имат или са имали такава застраховка, се увеличава от 16% през 2020 г. до 31% през тази година.

Промяна има и в нагласите към защитата на имуществото. Делът на анкетираните, които смятат, че решението дали един имот да бъде застрахован трябва да принадлежи на собственика, нараства от 51% през 2020 г. до 65% през 2026 г.

Същевременно, намалява делът на хората, които смятат, че държавата или общината трябва да поемат грижата за увредените имоти – от 21% на 14%. Спада и подкрепата за въвеждане на задължително застраховане – от 17% на 14%.

Тези резултати могат да се разглеждат като индикация за промяна в начина, по който хората възприемат защитата на дома си – все по-често като лична отговорност и инструмент за управление на риска, а не като въпрос, който следва да бъде решаван от държавата или чрез задължително регулиране.

Потребителският опит е по-позитивен от обществените представи

С твърдението, че застрахователите са коректни при изплащането на щети са съгласни 39% от анкетираните. В същото време преобладаващата част (83%) от респондентите в проучването, които реално са получили обезщетение, посочват, че са доволни от него. Възможна интерпретация на тези данни е, че реалният потребителски опит е по-позитивен от устойчивите обществени представи за застраховането.

Застраховките са сигурност, но не са първа линия на защита

Резултатите очертават и друг интересен дисбаланс. От една страна, 82% от анкетираните определят застраховките като форма на сигурност, а 71% са съгласни, че хората трябва да се застраховат, за да си спестят бъдещи непредвидени разходи. Но едва 14% посочват, че биха разчитали най-вече на застраховка при сериозен проблем, свързан със здравето или имуществото им.

Значително по-често хората биха потърсили опора в собствените си спестявания (34%) или в помощта на близки и приятели (33%). Това показва, че макар застраховането все по-често да се възприема като полезен инструмент за финансова защита, то все още не е напълно утвърдено като основен механизъм за справяне с риска.

Наред с положителната промяна в нагласите към застраховането, проучването показва, че недостатъчната информираност продължава да бъде едно от основните предизвикателства пред развитието на пазара.