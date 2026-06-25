БСК: България със сигурност ще бъде в процедура по свръхдефицит от юли

България със сигурност ще бъде в процедура по свръхдефицит от началото на следващия месец. Очакваният 5,7% дефицит в бюджета за 2026 година надхвърля очакванията на Европейската комисия за 4,1%. Това каза Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК), в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. Той коментира проекта за държавен бюджет за тази година, представен вчера от Министерството на финансите.

„Предстои да видим дали това е най-оптималният вариант на бюджета и по какъв начин се планира да бъдат използвани средствата. Положително е, че не виждаме повишаване на данъчната тежест, макар и осигурителната тежест да нараства“, посочи Попдончев.

Той припомни, че десет държави в ЕС са в процедура по свръхдефицит, но сигналът за България не е добър, защото това се случва през първата година, в която членуваме в еврозоната. „Проблемът у нас е, че прогнозата е чак през 2028 година да имаме 3% дефицит“, коментира гостът.

Друга притеснителна тенденция в бюджета е, че се планира да бъдат изтеглени 17 млрд. евро нов дълг през следващите две години. Номиналният ръст на дълга ще достигне 50 милиарда евро, но делът на дълга към БВП нараства – очаква се до 2028 г. да достигне 35%, което е проблем, каза гостът.

Повишаването на преките данъци няма да доведе до обръщане на тази тенденцията на задлъжняване, отбеляза той. И изтъкна, че за 2024 г. България има над 98% събираемост, което означава, че бизнесът и администрацията си вършат работата. При промяна на данъчната ставка може да се простим с това високо ниво, каза Попдончев.

По думите му повишаването на максималния осигурителен доход е проблем за предприятията, защото се случва още от този август. Но ако ставката остане същата и през 2027 година, тогава би било приемливо, коментира зам.-председателят на БСК.

„Ако се стремим към намаляване и оптимизиране на бюджетното салдо, това държавните служители да внасят осигуровките си се брои за приход. При компенсацията на нетния доход обаче ще имаме увеличаване на бюджетните разходи с 1,7%“, допълни събеседникът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.