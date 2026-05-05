Belayer: Към момента има 2 дадени лиценза и около 20 отказа по MiCA

След 1 юли голяма част от компаниите, които в момента оперират и предлагат инвестиции в криптовалути, или ще преустановят своята дейност, или ще трябва по някакъв начин да се консолидират. Това каза Анастас Матеев от Belayer в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria. На 1 юли изтича преходният период по Регламента относно пазарите на криптоактиви MiCA, като след тази дата всяко дружество, предлагащо услуги, свързани с криптоактиви, на клиенти от ЕС, без да притежава необходимия лиценз, ще бъде в нарушение на европейското законодателство и трябва да преустанови работата си.

Belayer стана втората лицензирана компания по MiCA в България. Ангел Гяуров от компанията за управление на криптоактиви посочи, че са били подготвени за лицензионния процес и са започнали да работят в тази посока още през март миналата година.

„Трябваше сериозно да надградим голяма част от нашите вътрешни политики и правила“, каза той. Гяуров допълни, че допреди това единствената регулация на сектора в България се е свеждала до мерките срещу изпиране на пари, а единственият регистър е воден от НАП и в него са фигурирали 240 компании.

„Към момента има 2 дадени лиценза и около 20 отказа, така че не е лесно да се получи. Освен всичките политики, които трябва да имаш, трябва да имаш оценка на пригодност на екипа и необходимата експертиза. Има и минимални капиталови изисквания, които трябва да бъдат покрити, така че MiCA се явява като цедка за доставчиците на криптоуслуги“, каза още Гяуров.

„Това ни позволява да се отворим повече към крайните инвеститори и да работим с по-големи институции, след като вече имаме лиценз, но преди всичко – позволява да растем“, допълни Матеев. Той посочи, че компанията иска да расте и с активите под управление и с броя клиенти.

„Вече забелязваме, че има хора, които досега са желаели да имат експозиция към криптоактиви, но са се притеснявали, че не е имало компании, които да бъдат регулирани, предоставяйки тази услуга, сега намират нас“, каза Матеев.

Интересът на инвеститорите у нас постепенно се увеличава, но остава в ранен етап на развитие, като доминира търсенето на по-структурирани и дългосрочни решения.

Компанията следва дългосрочна инвестиционна стратегия, като избягва краткосрочната търговия и се фокусира върху ключови сегменти като инфраструктурни проекти, децентрализирани финанси, AI и блокчейн гейминг.

„Нашият поглед на инвестиции в крипто е по-дългосрочен. Гледаме да закупуваме токени, които сме окей да ги държим година-две, че и повече“, каза Гяуров.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.