Panasonic се стреми към нов ренесанс с възхода на AI

Японският технологичен конгломерат Panasonic Holdings Corp. привлича отново вниманието на инвеститорите благодарение на възхода в сферата на изкуствения интелект (AI), пише Bloomberg.

Търсенето на продукти, които поддържат инфраструктурата на изкуствения интелект, включително електронни компоненти, материали за пластини и батерии за съхранение на енергия, използвани в центрове за данни, води до значително поскъпване на акциите на Panasonic от началото на годината, осигурявайки на компанията пазарна капитализация от 71 млрд. долара.

Бивш световен лидер в потребителската електроника, Panasonic ограничи зависимостта си от приходите от домакински уреди, като се превърна в ключов доставчик на батерии за Tesla Inc.

Главният изпълнителен директор Юки Кусуми обновява бизнеса, за да намали разходите и да се възползва от глобалните области на растеж. Panasonic планира да използва партньорствата си с основни играчи в сектора и се стреми към около 1,4 трлн. йени приходи от продажби от бизнеси, свързани с AI инфраструктура, след три години.

„През следващите три години възнамеряваме да се възползваме от тази възможност“, посочва Кусуми в интервю за Bloomberg. „Следващите три години ще бъдат посветени на това да превърнем AI в следващия ни двигател на растеж“, добавя той.

Наскоро Panasonic заяви, че ще инвестира около 500 млрд. йени през следващите две фискални години в бизнеси, поддържащи инфраструктура за изкуствен интелект. Компанията също така разшири мащаба на планираните съкращения на работни места до 12 000 позиции, в сравнение с предварително посочените 10 хиляди работни места, което спомогна за увеличаване на общите годишни спестявания до 145 млрд. йени в сравнение с фискалната 2024 г.

Сътрудничеството на Panasonic с големи оператори на облачни услуги, управляващи центрове за данни за изкуствен интелект, е източник на конкурентоспособност за нейните системи за съхранение на енергия, изтъква Кусуми.

Графичните процесори, захранващи сървърите с фокус върху AI, консумират големи количества електроенергия, като системите за съхранение на компанията играят ключова роля за ограничаване на пиковото търсене на енергия.

Други японски доставчици за AI сектора вече се възползваха от промяната на капиталовите потоци, най-вече Kioxia Holdings Corp., която доставя енергонезависима флаш памет (NAND), използвана за осигуряване на бърз достъп до данни. Производителят на оптични кабели Fujikura Ltd. също се е възползвал от силното търсене в сектора. Японската банка наскоро заяви, че силният износ за сектора осигурява икономически тласък.

Кусуми изрази предпазливост, заявявайки, че настоящото конкурентно предимство на компанията може да не продължи в бъдеще, добавяйки, че е необходимо да се предвидят рисковете и да се предприемат мерки сега.

Той даде и конкретен пример, свързан с тези опасения: Panasonic се стреми да пренасочи производството в американски завод, който изпитва затруднения поради съкращенията в производството на батерии за електрически превозни средства за Tesla, към производствена база за AT енергийни системи.

„Трябва да приемем, че промяната е постоянна и да сме готови да се променяме във всяка посока, по всяко време“, подчертава Кусуми.

В резултат на това акциите на компанията се търгуват на най-високото си ценово ниво от септември 1974 г.

Миналата година Panasonic обяви, че ще внедри изкуствен интелект в своя хардуерен и софтуерен бизнес и ще си партнира с Anthropic PBC, един от лидерите в индустрията, с цел да увеличи приходите, свързани с изкуствен интелект, до 30% за едно десетилетие.