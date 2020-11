Директорът по сигурността на Applе e обвинен в даване на подкуп

Снимка: Brendon Thorne/Bloomberg

Окръжен прокурор от Калифорния обвини главния изпълнителен директор по сигурността на Apple Inc. Томас Мойер, че е предлагал подкуп на щатски служители за лицензи за оръжие, става ясно от обвиненията, публикувани в понеделник.

След като изслуша 32 свидетели, голямото съдебно жури е намерило достатъчно информация, за да бъде повдигнато обвинение. Твърди се, че Мойер, който пледира за невинност, е обещал 200 iPad-а за желани лицензи за оръжие. Заместник-старши шериф, друг служител от шерифството и застрахователен агент също са обвинени.

Случаят касае издаването на лицензи за тайно носене на огнестрелно оръжие. Кандидатите трябва да предоставят основателна причина за лиценза, да платят няколкостотин долара такса, да бъдат с безупречна характеристика и да завършат курс. Местният шериф има голяма свобода на преценка дали дадена причина е достатъчно добра за лицензирането.

Твърди се, че служителите на шерифството в Санта Клара са използвали тази свобода на действие, за да разрешат незаконно носенето на оръжие. Съобщава се, че застрахователен агент им е дал входни билети за 6 000 щатски долара за ложите за мач на хокей на лед. Всъщност се твърди, че главният шериф на Санта Клара Лори Смит е отпразнувала там успешното си преизбиране с роднини и поддръжници на Деня на влюбените през 2019 г. Смит е първата жена шериф на окръг в Калифорния и за разлика от заместника ѝ Рик Сунг не е обвинена.

В случая с Мойер става въпрос за лицензи за оръжие за няколко служители на Apple. Според обвинението Мойер е обещал дарение на шерифския отдел под формата на 200 iPad-а. Обвинението определя еквивалента им на 70 000 долара. Шерифството на Санта Клара се състои от около 600 полицаи. Централата на Apple е в техния район.



Предаването на таблетите е било провалено в последния момент през август 2019 г., след като замесените са разбрали за продължаващото разследване. Mercury News съобщи през миналия декември, че Мойер и неговият сътрудник Ерик Мюлер са дарили по 1000 долара за предизборната кампания на Смит.

Адвокатът на Мойер смята, че клиентът му е невинен, съобщава Bloomberg. Вътрешнофирмено разследване от Apple не е разкрило никакви нарушения.

Мойер стана известен в цял свят през април 2018 г. Той накара да бъдат арестувани дузина служители на Apple, за които се твърди, че разкриват вътрешнофирмена информация. „Потенциалните престъпни последици от теча са реални“, заплаши Мойер във вътрешнофирмена комуникация, която веднага изтече в медиите.

Наказателното дело срещу Мойер се нарича The People of the State of California vs Rick Sung, James Jensen & Thomas Moyer. Обвинителният акт е повдигнат на 19 ноември 2020 г. едновременно с друго обвинение срещу Сунг и застрахователния агент. Презумпцията за невинност се отнася за всички.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова