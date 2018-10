Дивата спортна котка Puma празнува 70 години

Снимка: Ройтерс

Това би могло да бъде една хармонична семейна история с щастлив край. Но за братята Рудолф и Адолф „Ади“ Даслер нещата се стичат различно. През 40-те години двамата производители на спортни обувки от Франкия изпадат в сериозен спор. И така от една фирма се създават две глобални корпорации - Adidas и Puma. Оттогава насам фирмите със седалище в Херцогенаурах се утвърдиха на пазара. Днес обаче Puma има повод за радост, защото празнува своя 70-и рожден ден.

Предисторията на Puma започва с двамата братя Даслед и техния голям талант в правенето на обувки. Първоначално те произвеждат домашни чехли и обикновени обувки, но скоро усещат сериозната нужда от спортни обувки и се насочват към тази пазарна ниша. Създават компанията си през 1924 г. и въпреки Голямата депресия през 20-те години марката расте бързо. Но големият пробив идва през 1936 г. на Олимпийските игри, когато Джеси Оуенс печели 4 златни медала с тези обувки на краката си.

Години по-късно, след доста неразбирателства и проблеми, братята се разделят и Рудолф поема по своя път, а на 1 октомври 1948 г. вкарва в патентното ведомство новата си марка Puma. Това се счита и за рождената дата на компанията. Днес няма признаци за възрастова слабост: след период на по-слабо представяне през 2013 г. и 2014 г., когато гамата на спортния лайфстайл производител позагуби блясъка си, продажбите се покачиха до рекордно високо ниво през последните години. През 2017 г. Puma генерира приходи за повече от 4 млрд. евро. А тази година, благодарение на известните посланици на марката и доброто развитие на бизнеса на важните пазари в САЩ и Китай, изпълнителният директор Бьорн Гулден може да се похвали с нов рекорд. Неслучайно през юли производителят отново увеличи прогнозата си за продажбите.

Първото лого на компанията.

Но не винаги времената са били толкова добри. През 1993 г. историята на глобално активния производител на спортни стоки можеше да приключи безславно. Puma изпадна в криза, понасяше все повече загуби и изтри сериозна част от пазарния си дял. Спортните обувки на марката не бяха на мода. „Е, не са модерни, но поне стават за татко“, подиграваше я конкуренцията тогава. Дивата котка бе на светлинни години от блестящата лайфстайл компания, която е днес.

Дългогодишният директор по маркетинга и основателят на рекламния отдел на Puma Хелмут Фишер все още си спомня за този период. „Това беше труден момент“, казва 68-годишният германец пред N-TV. Той работи в компанията 40 години и сега се грижи за архива във фирмената централа в Херцогенаурах, на около 20 минути с кола от Нюрнберг. Сред екипа, заради голямата му привързаност към компанията, той е наричан и Mr. Puma.

В съдбовната за концерна 1993 г. на ръководния пост в концерна е назначен Йохен Цайтс. Тогава на 30-годишна възраст той е най-младият главен изпълнителен директор на публична германска компания. Той преструктурира групата, премести производството в чужбина и изненада пазарите с продуктови иновации, спомня си Фишер.

Сътрудничеството с Джил Сандер постави началото на нова ера. Германският моден дизайнер и производителят на спортни стоки се обединяват в създаването на обувки за лайфстайла - първите в историята на Puma. „Изведнъж бяхме пазарни лидери в тази област“, казва Фишер.

Възходите и паденията през следващите години не променят нищо в последователния подход на марката. „Компанията винаги е успявала да се преоткрие", казва Флориан Щал, професор по количествен маркетинг и потребителско поведение в университета в Манхайм. „Това е тайната за успеха на Puma“, смята той.



„Те успяха да следват социалните тенденции и да разширят продуктовата си гама", обяснява експертът. По този начин правят марката от чист производител на спортни стоки в производител на стоки за лайфстайла. „По това време Puma беше визионер в това отношение“. Конкуренти като Nike и Adidas щяха да последват примера по-късно.

Междувременно френската група за луксозни стоки Kering реши през тази пролет да се откаже и след много години като мажоритарен акционер до голяма степен се оттегли от Puma. Тя предпочита да се съсредоточи върху по-скъпи марки като Gucci и Brioni.

Освен обувки, фланелки и други спортни продукти Puma също така произвежда ежедневни дрехи за масовия пазар, пусна колекция с поп иконата Риана през миналата година, а също така работи заедно с актрисата и певицата Селена Гомез. С нейна помощ се таргетира преди всичко млада целева група в социалните медии. 26-годишната звезда има 143 милиона абонати в Instagram - за сравнение: американският президент Доналд Тръмп достига с любимата си социална медия Twitter до около 55 милиона абонати.

"Пума не направи много неща по грешен начин", казва проф. Йост ван Тарик от Университета Fresenius в Хамбург. Той припомня, че юбилей празнува не само самата компания, но и логото ѝ – стилизираната хищна котка става на 50 години тази година.

Като цяло историята на Puma е вдъхновяваща и показва как с много труд и малко късмет могат да се постигнат огромни резултати. Това е и част от философията на марката – If you start small, you can make it big with hard work and patience.

Въпреки всичко Puma продължава да изостава далеч зад Adidas и индустриалния лидер Nike по отношение на приходите. Най-много са Adidas и Puma се сближили през 1986 и 1987 г., пояснява Фишер. „По това време от Adidas ни деляха приходи за по около 1 млрд. марки", казва той.

Откакто съществува Adidas, конкурентът винаги е с една крачка напред. Но поне по отношение на регистрацията в търговския регистър основателят на Puma Рудолф Даслер е по-бърз. Adidas ще празнува 70-ия си ден на 18 август 2019 година.

