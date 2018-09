Графика на деня: Къде броят на свръхбогатите расте най-бързо?

Снимка: pixabay.com

Доклад на Wealth-X от по-рано този месец показа, че САЩ са страната с най-голямо население на ултрабогати лица на глобално равнище, припомня Statista.

В САЩ свръхбогатите, които според определението имат състояние от поне 30 млн. долара, са 80 хил. души (31% от общия им брой по света), което е повече от Япония, Китай, Германия, Канада и Франция взети заедно. Макар че САЩ водят в класацията по брой супербогати, те обаче изостават от гледна точка на ръста на най-заможното население.

Икономическият бум в Азия доведе до сериозно увеличение на броя милиардери в региона през последните години.

Броят на свръхбогатите в Китай например се е увеличил с 19% между 2016 и 2017 г., което е двойно по-бърз темп от този в Северна Амреика.

През последните пет години обаче всъщност друга азиатска страна, макар на пръв поглед да звучи невероятно, води света по растеж на супербогатото население.

Според Wealth-X клубът на свръхбогатите в Бангладеш се е разраснал със 17,3% между 2012 и 2017 г. През същия период Китай бележи увеличение от 13,4%, а Виетнам – от 12,7%.

САЩ са едва на десето място по този показател с 8,1%.

You will find more infographics at Statista

Други графики разгледайте тук

По статията работи: Виктория Тошкова