Макрон номинира Еманюел Мулен за ръководител на Френската централна банка

Френският президент Еманюел Макрон номинира Еманюел Мулен, един от най-близките си съветници, за ръководител на централната банка на страната, съобщава Bloomberg.

При условие че успее да осигури парламентарно одобрение, 57-годишният финансов експерт ще наследи Франсоа Вилроа дьо Гало, който се пенсионира преждевременно в края на май.

До понеделник Мулен действаше като началник на кабинета на президента, след като преди това работи на редица висши позиции, включително началник на Министерството на финансите и ръководител на кабинета на премиера и министъра на финансите.

Предложената промяна в една от най-престижните и влиятелни институции на Франция отеква отвъд Париж, като ролята включва място в Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Миналата седмица ЕЦБ реши да запази лихвите по заемите непроменени, но нейни представители заявиха, че е все по-вероятно да се стигне до затягане на паричната политика на следващото заседание в средата на юни.

Евентуалното назначаване на Мулен ще бъде част от по-голям приток на нови имена в ЕЦБ, като се очаква нови естонски и хърватски централни банкери също да заемат местата си през юни. Пренареждането включва и оттеглянето на Кристин Лагард като гуверньор на регулатора през октомври 2027 г.

Назначаването на Мулен подлежи на одобрение от законодателите във Франция, които може да се противопоставят на това ключовият политически сътрудник на държавния глава да поеме независимата централна банка.

Парламентът може да блокира избора на президента, ако три пети от гласовете в двете му финансови комисии са против кандидата.