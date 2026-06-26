Социолози отчитат спад в доверието към кабинета "Радев" през юни

Увеличава се недоверието към правителството на Румен Радев. Това показва ново социологическо проучване на агенция "Маркет линкс".

Доверието в правителството през юни е 45%, а недоверието - 30%. Доверието към парламента е 22%, а недоверието – 52%.

Проучването е финансирано и реализирано съвместно с bTV и “Маркет линкс”. Проведено е сред 1005 души над 18-годишна възраст в страната, в периода 13 - 21 юни т.г. чрез пряко лично интервю и онлайн анкета. От „Маркет линкс“ обръщат внимание, че резултатите отразяват обществените нагласи преди представянето на бюджетната рамка.

Според данните одобрението към правителството е спаднало с 5 процентни пункта до 45% през юни, в сравнение с месец по-рано.

"Има обществена реакция на това, което се вижда още през първия месец и половина от работата на този кабинет. Обществената реакция не е позитивна. Недоверието към кабинета се увеличава с 6%. В същото време с 5% намаляват тези, които казват, че имат доверие в него. Резултатът все още е много висок - 45% доверие в кабинета. По принцип това е изключително силен старт. Особено ако го съпоставим със септември 2025 г. и със служебния кабинет, когато имахме около 20–25%. Все пак 50% е много високо ниво. Резултатите са измерени преди официалното обявяване на бюджета", обясни Добромир Живков пред bTV.

Доверието в правителството има огледално отражение и при премиера. "При Радев спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%. Тоест имаме намаление с около 3% на декларираното доверие в него, но едновременно с това и увеличение с 6% на недоверието“, посочи той.

Премиерът и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев остава най-одобряваният политик с 53% на доверие и 28% недоверие. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е с 14% доверие от гражданите и с 65% недоверие. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има 13% доверие и 79% недоверие. Участниците в проучването дават 12% доверие и 74% недоверие на лидера на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев. Сред лидерите на „Демократична България“ (ДБ) Ивайло Мирчев има 12% доверие и 63% недоверие, Божидар Божанов – 11% доверие и 61% недоверие, а Атанас Атанасов – 9% доверие и 71% недоверие. Доверието към лидера на ДПС Делян Пеевски е 6%, а недоверието – 90%.

Според 41% от запитаните „правителството се опитва да въведе ред след хаос“, а според 21% - правителството изглежда неподготвено. Други 19% от анкетираните са отговорили, че „правителството прави грешки, но е рано за оценка“, а според 11% - кабинетът продължава „стария модел с ново лице“. 8% от участниците в запитването са казали, че не следят темата достатъчно.

Българските граждани показват висока степен на готовност за участие на изборите, казват от „Маркет линкс“. На въпроса дали биха гласували, ако тази неделя има парламентарни избори, 56% от анкетираните са отговорили с „Да“, а само 8% с „Не“.

За коалиция „Прогресивна България“ биха гласували 39,1% от участниците в проучване, а за ГЕРБ-СДС – 13%. За коалиция ПП-ДБ биха дали вота си 11,8%, за ДПС – 4,9%, за „Възраждане“ – 4,2%. Според резултатите 9,8 на сто от анкетираните са посочили друга формация, 15,5% казват, че не са решили за коя партия биха гласували, а 1,6% не подкрепят никого.