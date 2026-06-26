По време на срещата в Аляска през август 2025 година президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин постигнаха споразумения, а не само обмениха мнения, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров по време на брифинг в Москва. Стенограма от изявлението е публикувана на сайта на институцията.

По време на визитата си в Близкия изток американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че на срещата не е има споразумения и не разбира защо Москва настоява толкова с "духа от Анкъридж".

Лавров обясни, че няколко дни преди срещата в Аляска представителят на Вашингтон Стив Уиткоф е бил в Москва и е представил предложенията на САЩ за края на войната в Украйна. По време на срещата в Анкъридж този план е бил обсъден в присъствието на Тръмп, Марко Рубио, Лавров, Путин и Уиткоф. Руският външен министър подчерта, че Путин е коментирал точка по точка предложението и Уиткоф е отговарял утвърдително.

"Сега у мен възниква въпрос от гледна точка на това какво разбираме под споразумение. Ако едната страна, в случая САЩ, сложи на масата своите предложения за регулиране на тази криза, а втората изрази съгласие с тези предложения, да се говори, че няма споразумение не е много коректно", заяви Сергей Лавров.

В същото време обаче той не посочва какво е коментирал Доналд Тръмп, нито Марко Рубио по време на срещата, тъй като Стив Уиткоф реално не е държавен служител, а близък приятел на американския президент, който освен всичко друго пътува с частния си самолет и не използва нито помощ, нито дори преводач, осигурен му от Държавния департамент или друга американска институция при визитата си в Москва, за която говори Лавров.

След посещението на Уиткоф в Москва се появиха множество публикации във водещи световни издания, в които се коментираше дали е постигнат пробив, или има объркване в превода.

За "духа от Анкъридж" можем само да гадаем

След срещата в Аляска нито една от двете страни не публикува официални позиции за резултатите. Според медийни публикации след визитата на Уиткоф в Москва е имало недоразумение между двете страни - първите му изявления към съюзниците от Европа са били, че е договорил изтеглянето на Украйна от Донецка област в замяна на предаването на окупираните от Русия територии на Херсонска, Запорожка и Харковска област, както и преговори за съдбата на Запорожката АЕЦ.

Но изявленията на Москва след това бяха, че Русия очаква предаването на Донецка област и (вероятно) замразяване на бойните действия по линията на съприкосновението като условие за преговори за мир. Украйна е категорично против и предлага от своя страна преговори след спиране на бойните действия по линия на съприкосновението. "Това вече е голям компромис от наша страна", каза по време на среща по Коледа в Маями украинският президент Володимир Зеленски пред Доналд Тръмп.

Според военните анализатори от Института за изучаване на войната (ISW) в Кремъл често използват "духа от Анкъридж" като средство да оправдаят своите максималистични очаквания и нежелание за преговори за друго освен капитулацията на Киев.

Преди дни в интервю за украински медии Зеленски допълни, че не знае какви са били разговорите в Аляска, освен че Путин е уверил американската страна, че до три месеца, тоест до края на 2025 година, руската армия ще окупира Донецка област. Затова и Вашингтон е предложил, след като така или иначе Донбас ще падне, Киев да се откаже и да получи гаранции за сигурност от САЩ.

По време на срещата на Г-7 във френския курорт Евиан Зеленски е посочил на Тръмп, че шест месеца след крайния срок Русия дори не се приближава до окупацията на останалите към 6000 кв. км територия. По данни от линията на фронта в момента се водят ожесточени боеве за един от градовете от т.нар. Крепостен пояс в Донецка област - Костянтинивка. Според оценки на украински военни анализатори градът може да падне най-рано през есента.

Според Зеленски забавянето на руското настъпление и връщането на част от територии в Днипропетровска и Запорожка област от страна на украинците един от факторите, който е променил отношението на Доналд Тръмп. Влияние е оказала и атаката по Киевско-Печерската лавра, извършена часове преди заседанието на Г-7, както и ударите на украинските дронове по Москва и пораженията по рафинерията.