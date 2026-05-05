Лъчезар Богданов: В краткосрочен план е неизбежна промяната на тавана на дълга

Промяната на тавана на дълга е неизбежна мярка в краткосрочен план, каза пред Nova икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов. По-рано днес депутатът от „Прогресивна България“ Гълъб Донев заяви по време на консултациите при президента Илияна Йотова, че едно от първите решения на парламента трябва да бъде установяването на нов лимит на дълга, за да могат да се покрият плащанията за пенсии, заплати и социални разходи до края на годината.

„В момента бюджетът вече е натрупал дефицит от 1,750 млн. евро, продължава да трупа макар и по-малко всеки месец. С какво ще го покриете освен с нови заеми?“, коментира икономистът.

Според него, за да не се трупа нов дълг в средносрочен и дългосрочен план, трябва да бъде балансиран бюджетът.

„Това не може да стане от днес за следващия ден. В краткосрочен план, докато се трупа този дефицит, той трябва да се покрие отнякъде. Как го покривате – като теглите нови заеми. Затова е опасно да трупате дефицит“, каза още той. Според него е необходимо постепенно свиване на дефицита.

Богданов отбеляза, че България отчита доста добър ръст на приходите в бюджета.

„Икономиката работи, данъчните приходи растат. Защо има нарастващ дефицит? Защото разходите растат с още по-бързи темпове, следователно проблемът е с големия ръст на държавните разходи. Какво трябва да се направи? Трябва да се укроти този ръст на разходите“, каза той.

Според икономиста все още не се намираме в ситуация, в която е необходимо да се режат разходи.

„Ние сме в ситуация, в която дори ако спрат да растат разходите от днес до края на годината, ще имаме всъщност един добър финансов резултат“, каза той. Според него обаче върху новото правителство ще бъде упражнен натиск за увеличения на заплати, капиталови разходи, социални плащания, компенсации за бизнеса.

„Това е доста парадоксално. Бизнес организациите от една страна коментират как бюджетният дефицит е нещо лошо и държавата харчи твърде много, и в следващото изречение казват: но ние искаме компенсации например заради високите цени на горивата, заради градушките, заради климата, заради какво ли не“, каза още Богданов.

Според него ограничаването на разходната част на бюджета може да стане чрез премахване на автоматичните увеличения на заплатите в публичния сектор и чрез оптимизация на персонала.

„Не можем да имаме публичен сектор, който остава непокътнат за последните 15 години, а населението да намалява с 20%. Това е очевидно неустойчиво“, каза той и допълни, че в някои публични сфери държавата харчи 2 пъти повече от средноевропейското.

„Колкото по-рано започне работата по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнено ще бъде“, каза Богданов. В противен случай според него предстои неизбежна дългова криза – като в Словакия, Румъния, Гърция.

Той предупреди, че ако не бъдат взети мерки сега, могат да се наложат по-болезнени мерки като вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии и дори орязване на заплати в някои ситуации.

Богданов подчерта, че към момента не се налага „стягане на коланите“, а намаляване на разхищенията.