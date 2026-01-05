Кризата с Венецуела прати цената на биткойна до 3-седмичен връх

Цената на биткойна достигна триседмичен връх по-рано в понеделник на фона на продължаващата геополитическа несигурност след свалянето на режима на Николас Мадуро във Венецуела през уикенда, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поскъпна до 93 323 долара – най-високото ѝ равнище от 11 декември.

Към 10 ч. българско време биткойнът се разменя за 92 463 долара, което е ръст от1,1% за денонощието.

Етерът също поскъпва с 0,5%, докато рипълът прибавя 3% към цената си. Соланата поскъпва с 1,2%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Движението е факт в тандем с положително движение на акциите на азиатските пазари като цяло и нови рекорди. В същото време златото поскъпва до над 4400 долара за тройунция в понеделник.

Биткойнът се приема за убежище във времена на сътресения, въпреки че в някои периоди е бил в синхрон с акциите и други по-рискови активи.

Настоящите ръстове в стойността са водени от компаниите, фокусирани специално върху дигитални активи, и липсата на продажби от актьори като криптоминьори или големи инвестиционни фондове, коментира Шон Макнълти, ръководител на звеното за деривативна търговия в Азиатско-Тихоокеанския регион на FalconX.

Биткойнът е заключен в тесен диапазон на търговия от седмици, пропускайки борсовото рали около коледните празници. Монетата завърши годината със спад в цената от 6,5% въпреки регулаторния напредък в САЩ и положителните настроения след преизбирането на президента Доналд Тръмп.

На 2 януари инвеститорите вкараха 471 млн. долара в 12 листнати в САЩ борсово търгувани биткойн фонда, което е най-голямата сума от 11 ноември и сигнал за възможна промяна на настроенията.

Сега трейдърите очакват да видят дали биткойът ще може да постигне устойчив пробив над прага от 94 хил. долара, а цената от 88 хил. долара е ключово дъно за наблюдение, коментира още Макнълти.