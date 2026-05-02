Берлин: Европа трябва да поеме повече отговорност за своята сигурност

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността в региона, като същевременно подчерта продължаващото значение на споделените военни интереси със САЩ.

Коментарите на Писториус са в отговор на решението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да изтегли около 5000 войници от Германия, където в момента са разположени около 35 000 американски военнослужещи, съобщава Bloomberg.

„Заповедта беше „предсказуема“, заяви Писториус пред Deutsche Presse-Agentur, добавяйки, че „ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата сигурност“.

„Присъствието на американски войски в Европа, и по-специално в Германия, е в наш интерес и в интерес на САЩ“, изтъква още министърът. „Работим в тясно сътрудничество с американците – в Рамщайн, Графенвьор, Франкфурт и другаде – за мир и сигурност в Европа, за Украйна и за съвместно възпиране“.

САЩ разчитат до голяма степен на обширната си мрежа от бази и други съоръжения в Германия, наследство от Студената война, за да подготвят и започнат операции срещу Иран. Но визията на Тръмп се различава от тази на германския канцлер Фридрих Мерц както по отношение на конфликта в Близкия изток, така и по други въпроси като войната в Украйна и бъдещето на НАТО.

Напрежението ескалира по-рано тази седмица, когато Мерц разкритикува начина, по който Тръмп действа във войната с Иран.

Коментарите на Мерц предизвикаха остри критики от страна на Тръмп, което доведе до заплахата за изтегляне на американските войски от Германия.