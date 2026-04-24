ЕС готви план за действие за взаимопомощ заради съмненията на Тръмп към НАТО

Лидерите от ЕС възложиха на експерти да разработят план как би трябвало да изглежда практически задействането на така наречената клауза за взаимопомощ, защото в момента това не е съвсем ясно, съобщи Кипърското председателство на Съюза. Дискусията около този член от Договора за ЕС се породи на фона на съмнения в ангажимента на САЩ към НАТО, предава БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Опасенията от критиките на президента Доналд Тръмп към алианса за това, че не е подкрепил войната с Иран, както и заплахите му по-рано тази година да завземе Гренландия, която е част от територията на американския съюзник Дания, породиха нужда от спешно изясняване на разпоредбите на ЕС за взаимната помощ.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис заяви, че лидерите на ЕС са се съгласили в рамките на неформалната среща на върха, на която страната му е домакин, че е време да се конкретизира пактът, заложен в Член 42.7 от съюзния договор.

„Снощи се съгласихме, че (Европейската) комисия ще подготви план за това как да реагираме, в случай че държава членка задейства Член 42.7 (от Договора за ЕС). Има редица въпроси, на които трябва да намерим отговор“, каза Христодулидис.

За разлика от Член 5 на НАТО за колективна отбрана, който се смята за основата на европейската сигурност, клаузата на ЕС за взаимопомощ не е подкрепена с подробни оперативни планове или военни структури.

Досега тя е задействана само веднъж – от Франция, след като ислямисти убиха 130 души в Париж през 2015 г. Тогава държавите членки се включиха по-активно във военните мисии и международни операции на ЕС, за да позволят на Франция да пренасочи свои военни части към други места.

Кипър е особено заинтересован да бъде конкретизиран Член 42.7, след като миналия месец дрон удари британска военна база на острова в рамките на конфликта с Иран. Никозия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, не е член на НАТО.

Някои държави от ЕС обаче са предпазливи по отношение на всякакви действия, които биха могли да създадат впечатление, че обръщат гръб на алианса и на неговия член 5 за обща отбрана.

Ще бъдат ли лоялни САЩ в случай на руска атака?

"Най-големият и най-важен въпрос" за Европа е дали САЩ са готови да бъдат лоялен партньор в НАТО в случай на руска атака, заяви полският премиер Доналд Туск пред в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Той призова ЕС да се превърне в "истински съюз" за защита на континента, което отразява нарастващите опасения от непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп и заплахите му към европейските партньори.

"За целия източен фланг, за моите съседи въпросът е дали НАТО все още е организация, готова както политически, така и логистично да реагира например срещу Русия, ако тя се опита да нападне", казва той в интервю.

Евентуална руска атака е "нещо наистина сериозно", подчертава Туск.

"Говоря за краткосрочни перспективи, по-скоро месеци, отколкото години. За нас е наистина важно да знаем, че всички ще третират задълженията към НАТО толкова сериозно, колкото Полша."

"Това, от което се нуждаем, ако искаме да бъдем съюз и на дело, а не само на хартия, са истински инструменти и реална сила, що се отнася до средствата за отбрана и мобилността на въоръжените сили от държава в държава и т. н. Това е проблем от съвсем практическо естество", казва полският премиер в интервюто. "Ето защо в момента съм обсебен от идеята и мисията за реинтеграция на Европа. Това означава обща отбрана и общи усилия за защита на източните ни граници", посочи още.