Пентагонът обсъжда санкции срещу съюзници от НАТО заради Иран*

Вътрешен имейл на Пентагона очертава варианти как САЩ да накажат съюзниците си от НАТО, които според Вашингтон не са подкрепили войната в Иран, включително суспендиране на Испания от организацията, съобщава Ройтерс.

Други мерки включват и преразглеждане на позицията на САЩ относно претенциите на Великобритания над Фолклендските острови, добавя агенцията, като се позовава на коментари на неназован американски представител.

Вариантите са очертани във вътрешен имейл, в който се изразява разочарование от някои съюзници на САЩ заради тяхното предполагаемо нежелание или отказ да предоставят на Вашингтон достъп, базиране и права за прелитане – известни като ABO, за военни цели.

Един от вариантите в имейла предлага представители на „трудни“ държави да не могат да заемат висши позиции в НАТО, пише Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува съюзниците от алианса за това, че не са съдействали на САЩ и не са изпратили свои военноморски сили за повторно отваряне на Ормузкия проток. Проливът беше затворен от Иран в края на февруари в отговор на враждебните действия на САЩ и Израел.

Тръмп също така многократно повдига идеята за оттегляне на САЩ от организацията.

Испания е сред най-отдадените противници на войната с Иран, като затвори въздушното си пространство за американски военни самолети и отказа на САЩ да използват военни бази за операции в Близкия изток.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес определи войната като „незаконна и несправедлива“. Премиерът Педро Санчес също изрази категорична позиция срещу конфликта въпреки заплахите на Тръмп, че ще наложи непропорционални високи мита на испанския внос.

Тръмп обяви безсрочно прекратяване на огъня с Иран по-рано тази седмица, след като опитите за мирни преговори до голяма степен се провалиха. Напрежението между двете страни не спада, а Техеран продължава да блокира Ормузкия проток, защото Вашингтон наложи морска блокада на ислямската република.

Същевременно премиерът на Испания Педро Санчес коментира при пристигането си на срещата на върха на лидерите на страните от ЕС в Кипър, че няма притеснения“. "Изпълняваме задълженията си към НАТО“, посочва той.

"Позицията на испанското правителство е ясна: абсолютно сътрудничество с нашите съюзници, но винаги в рамките на международното право", добавя Санчес, цитиран от Politico.

Испанският премиер отказва да коментира конкретното съдържание на изтеклия документ на Пентагона, за който първо съобщи Ройтерс. Той посочва, че правителството му "не коментира имейли, а официални документи и позиции“.

Договорът за основаването на НАТО не включва никакъв механизъм, който да позволи суспендиране или отстраняване на страна членка. Документът предвижда само доброволно изтегляне от алианса, което изисква едногодишно предизвестие.

Трудно за постигане е и приемането на ограничение представители на определени страни да не могат да заемат висши военни командни постове, тъй като това ще изисква преговори и единодушие.

