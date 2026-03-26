Тръмп към съюзниците от НАТО: Ще запомня отговора ви относно Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отказът на съюзниците от НАТО да сътрудничи на американските военни в Иран е „изпитание“ за алианса и че той ще „запомни“ техния отговор, съобщава Bloomberg.

„Ето защо съм толкова разочарован от НАТО. Защото това беше изпитание за НАТО“, заяви Тръмп по време на заседание на кабинета в Белия дом.

„Ще запомним“, продължи той.

Тръмп изрази разочарованието си от алианса, след като държавите членки на НАТО отхвърлиха исканията му да изпратят военни кораби, за да помогнат за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Ситуацията доведе до рязко покачване на цените на горивата.

Президентът на САЩ отдавна се противопоставя на НАТО, многократно поставя под въпрос неговата значимост и настоява съюзниците да се съгласят да увеличат разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Войната с Иран засили напрежението между САЩ и техните партньори в областта на сигурността.

Тръмп повтори критиките си към алианса по време на заседанието на кабинета, като нарече организацията „хартиен тигър“, който предлага помощ в конфликта в Близкия изток едва след като САЩ „унищожиха“ Иран.

Той специално разкритикува Великобритания за това, че е предложила да изпрати самолетоносачи значително по-късно след заявената молба от страна на САЩ. „Не си правете труда. Нямаме нужда от това“, заяви Тръмп, отхвърляйки британските самолетоносачи като „играчки в сравнение с това, което имаме“.

Британският премиер Киър Стармър е изправен пред особено остри критики от Тръмп, след като първоначално отхвърли искането на президента да позволи на САЩ достъп до военните бази на страната, за да извършват удари срещу Иран.

Междувременно Франция съобщи, че 35 държави са се присъединили към дискусия относно работата по възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В четвъртък се е провела видеоконференция на началниците на отбранителните щабове за възстановяването на трафика през пролива. Това може да включва „строго отбранителна“ мисия за ескортиране на търговски кораби, съобщават от Министерството на отбраната на страната.

Световната банка на свой ред обяви в четвъртък готовността си да предостави незабавна финансова помощ на развиващите се пазари, които изпитват икономически затруднения вследствие на конфликта в Близкия изток. Bloomberg пише, като се позовава на информирани източници, че Международният валутен фонд разработва сценарии за държавите, за да прецени кои икономики биха могли да се нуждаят от ново финансиране, ако войната с Иран се проточи.