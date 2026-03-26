Инвеститорите от Близкия изток могат да изоставят САЩ в критичен за Тръмп момент

Американският президент Доналд Тръмп разчита на инвестициите от страните от Близкия изток, за да подхранят новия „златен век“ на САЩ, пише Politico. Според изданието обаче войната в Иран поставя под заплаха милиарди долари, на които разчитат множество проекти в САЩ, включително и стартиращи технологични компании. Средства от суверенните фондове от арабския свят получават и много от големите бизнеси и инвестиционните компании в САЩ.

Източници на Politco отбелязват, че в Белия дом вече има опасения, че заради икономическите проблеми, които причинява войната в региона, инвеститорите няма да могат да изпълнят обещанията си.

Изданието припомня, че при обиколката си в региона през миналата година Доналд Тръмп си осигури обещания за инвестиции на стойност 2 трилиона долара. Сред тях са поръчка за самолета Boeing от Катар, споразумения с оръжейни компании и Саудитска Арабия за 150 млрд. долара и други.

Приходите на държавите в Близкия изток обаче зависят почти изцяло от петрола и природния газ, а ракетите по лъскавите хотели в Дубай водят до застой в туризма – друг източник на средства в региона. Преди войната Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) имаха планове за огромни инвестиционни проекти, които много финансови анализатори смятаха за трудно постижими. Конфликтът сега създаде още по-голяма несигурност относно изпълнението им.

Мащабът на проблема няма да бъде известен, докато не свърши военният конфликт. Но дори и тогава щетите в отделните държави са различни. Все пак повечето от тях ще инвестират парите си в попълване на изчерпаните възможности за отбрана (основно произведена в САЩ), но очакванията са, че ще са необходими месеци или дори години, за да бъде възстановена разрушената инфраструктура.

QatarEnergy например предупреди, че разрушенията в най-голямото съоръжение за производство на втечнен газ в света предизвикват форс мажор и ще минат месеци преди доставките да се възстановят.

Войната в Иран продължава вече пета седмица и в САЩ смятат, че броени седмици ги дели от решението на инвеститорите да се изтеглят от страната. Това ще бъде точно обратното на целта, която са си поставили в Белия дом с войната в Иран и може да дестабилизира икономиката.

Проучване на Ройтерс по-рано тази седмица показа, че одобрението в начина, по който Тръмп управлява икономиката на САЩ среща одобрението на едва 29% от американците. Това е най-лошата оценка, която някога той е получавал. 25% подкрепят начина, по който американският президент се справя с растящите разходи за живот, което е в центъра на кампанията за междинните избори през ноември.