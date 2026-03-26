Дон Дзъ и изкуството да се сложи край на войната в Иран

През последните седмици позицията на Белия дом за войната в Иран е толкова мъглява и на моменти противоречива, че предизвика нов жанр при меметата в интернет - "Дон Дзъ", или събирателно от имената на американския президент Доналд Тръмп и китайския мислител Сун Дзъ, пише в коментар редакторът на Bloomberg Андреас Клут.

Той посочва само няколко от станалите прочути афоризми за Дон Дзъ, сред които: "Ако нямаш цел, не можеш да загубиш" или "Ако не знаеш какво правиш, и врагът ти няма представа". Самият Тръмп изглежда напълно вписал се в тази роля с изявления като: "Може да имам план, а може и да нямам" пред журналисти, помолен да коментира какво смята да прави с о. Харг.

Но извън шегите реалността е тази, че войната е извън контрола на Доналд Тръмп, ако някога изобщо е била, и няма да бъде бърза и решителна като тази във Венецуела, нито лесна за измъкване както при бомбардировката на хутите в Йемен. Сега в конфликта са въвлечени съюзниците на САЩ в Близкия изток, а с действията си Тръмп подкрепи един от противниците си - Русия, и предизвика хаос на енергийните пазари.

Но, както пише в коментар на редакторския борд на Bloomberg, в Белия дом в момента има само две опции - да ескалира конфликта или да се оттегли. И двете не са приемливи за Доналд Тръмп, а и дори не е ясно дали ескалация като военна операция като например превземането на о. Харг, ще сложи край на войната и ще доведе до отварянето на Ормузкия проток.

Друга вероятна опция, с която американският президент заплаши, но засега се въздържа да реализира, е атака по енергийните обекти на Иран. Марк Чемпиън написа в коментар за Bloomberg, че това също няма да сработи - освен, че е военно престъпление, то само ще втвърди позициите на Техеран.

Нещо повече – неясна ще остане съдбата на около 400-те килограма обогатен уран, който Иран може да използва, за да произведе ядрено оръжие. Мисия за изземване на тези количества и изнасянето им извън Иран изглежда невъзможна и е свързана с потенциални жертви и пленници, които Белият дом не може да си позволи.

Изглежда Тръмп осъзнава в каква ситуация се намира и затова и написа в своята социална мрежа Truth Social за "ДОБРИ И ПРОДУКТИВНИ РАЗГОВОРИ", макар че иранците да отричат такива въобще да се провеждат.

На този фон най-добрата опция изглежда е замразяване на конфликта, пише Клут. При това положение и двете страни могат да претендират за успех, а Техеран дори може да се съгласи за временно спиране на производството на ракети (което беше сериозно ударено от бомбардировките), както и да не финансира своите проксита в съседните държави. Иран дори може да приеме да не развива ядрено оръжие, което така или иначе твърди.

Защото основната задача в Техеран ще бъде запазване на режима на аятоласите. И страната ще се върне горе-долу до нивото си от 2018 г.

Анализатори отбелязват, че само Доналд Тръмп може да представи това като победа. САЩ дори отмениха част от санкциите си срещу петрола на Иран, за да се борят с Иран. По време на преговорите преди войната иранските преговарящи предложиха именно това – отмяна на част от санкциите, в замяна на спирането на ядрената си програма.

"Можехме да стигнем до тук и на по-малка цена", пише в заключение Андреас Клут.