Ударите на САЩ не могат да спрат производството на иранския дрон Shahed-136

Способността на Иран да произвежда повече дронове Shahed-136 – крилати ракети, които Техеран използва за атаки по цели около Персийския залив – е намалена от въздушните удари на САЩ и Израел, но запасите остават стабилни и производството на още бройки не изисква сложни компоненти.

Според оценки на Bloomberg досега са изстреляни над 2100 дрона Shahed-136, които са повредили петролната инфраструктура, затворили са летища и са унищожили военно оборудване. И макар че са бавни и лесни за забелязване, значителният им обем е намалил и запасите от скъпи ракети прихващачи на противниците им.

САЩ и Израел са направили ударите по производствени съоръжения приоритет. Иран има дронове на склад, но способността на страната да произвежда повече е ограничена – не непременно поради липса на производствени обекти или суровини, а защото ударите са нарушили организацията и координацията, необходими за мащабно производство, посочва висш европейски представител.

Ракетите представляват най-общо корпус от фибростъкло с двигател, основно насочване и взривно вещество, което означава, че производството може да се извършва и в ремонтен цех за моторни лодки например, според човек, запознат с иранското производство на дронове.

„Тъй като хутите произвеждат безпилотни летателни апарати под обстрел, човек би си помислил, че и иранците могат – макар и не със същите темпове, тъй като съоръженията трябва да бъдат разпръснати и да се използват импровизирани работилници“, посочва Сид Каушал, старши научен сътрудник в британския Royal United Services Institute, имайки предвид йеменските бойци.

Според друг анализатор на RUSI, експертът по сухопътни военни действия Боб Таласт, иранските власти почти сигурно са очаквали високоинтензивни въздушни удари и са планирали съответните промени в производствените съоръжения, включително разполагайки ги под земята. Той добавя, че стига да могат да продължат да изстрелват поне 20 ракети Shahed на атака, това ще им позволи ефективно да поразяват цели.

Израел, където има слоеве от системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, вплетени в т. нар. железен купол на страната, е по-ефективен в свалянето на Shahed и подобни оръжия, използвайки по-евтини системи, отколкото тези на САЩ и техните партньори около Персийския залив. Разстоянието, което Shahed трябва да изминат, за да ударят Израел, също означава, че те често биват елиминирани от отбранителни системи на други страни по пътя си.

Властите в Иран са имали арсенал от 2500 балистични ракети преди войната и досега са изстреляни около 700. Много от ракетите са били унищожени на земята, както и пусковите установки за тях, което е създало пречка за тяхното използване.

Балистичните ракети са много по-сложни от Shahed и изискват усъвършенствано производство и суровини, така че темпът им на производство вероятно е близо до нула в момента, посочва източникът на Bloomberg.

Изстрелването на ракета Shahed също изисква много по-малка система – релсата за изстрелване е от превозно средство с размерите на SUV или пикап.

В сряда британският флот заяви, че три търговски кораба са били ударени в Ормузкия проток и Персийския залив. Не е ясно какво оръжие е използвано при атаката. Дронове също са се разбили близо до главното летище в Дубай, нарушавайки вече свития график на полетите.