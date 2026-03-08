Крилатата ракета на бедняците: Иранският дрон Shahed затруднява Запада с простотата си

След израелско-американските удари срещу Иран, американските съюзници в Персийския залив чуват звук, от който украинските войници отдавна се страхуват: зловещото бръмчене на дрона „камикадзе“ Shahed-136, пише CNBC в материал. Shahed, който е проектиран първоначално в Иран, вече се е превърнал в неразделна част от съвременната форма на водене на война, тъй като стратегическият партньор на Техеран – Русия – използва технологията в дългогодишната си инвазия в Украйна.

Сега дроновете, един от най-модерните от които е далекобойният Shahed-136, са се превърнали в централна част от стратегията за ответен удар на Иран срещу САЩ и техните регионални съюзници, като досега са пуснати хиляди.

На пръв поглед Shahed е невзрачен в сравнение с най-съвременните оръжейни технологии, като анализаторите понякога го наричат ​​„крилатата ракета на бедняците“.

Shahed-136, наред с други безпилотни летателни системи, даде на държави като Русия и Иран евтин начин да налагат непропорционални разходи Патриция Базилчик анализатор

И макар американските съюзници да са успели да прихванат по-голямата част от прииждащите дронове с помощта на предоставени от САЩ отбранителни системи като Patriot, много дронове Shahed все пак са успели да поразят целите си. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) заяви в началото на миналата седмица, че от 941 ирански дрона, засечени от началото на войната в Иран, 65 са паднали на територията на страната, засягайки пристанища, летища, хотели и центрове за данни.

Според анализаторите ключът към тяхната ефективност се крие в броя им. Дроновете са сравнително евтини и лесни за масово производство, особено в сравнение със сложните системи, използвани за защита срещу тях.

Тези фактори правят дрона идеален за роене и претоварване на въздушната отбрана, като всеки прихванат апарат представлява и по-ценен изразходван отбранителен актив.

„Shahed-136, наред с други безпилотни летателни системи, даде на държави като Русия и Иран евтин начин да налагат непропорционални разходи“, коментира Патриция Базилчик, анализатор от Проекта за противоракетна отбрана към Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

„Те принуждават противниците да хабят скъпи прихващачи за евтини дронове, олицетворяват мощ и създават постоянна психологическа тежест върху цивилното население“, допълва тя.

Дисбалансът в разходите

Докладите на американското правителство описват Shahed-136 като безпилотен летателен апарат за еднопосочна атака, произведен от ирански организации, свързани с иранския Гвардейски корпус.

В сравнение с балистичните ракети дроновете летят ниско и бавно, доставят сравнително скромен полезен товар и са ограничени до предимно фиксирани цели, посочва пред CNBC Бехнам Бен Талеблу, старши директор на иранското звено към Фондацията за защита на демокрациите.

Публични оценки показват, че отделните дронове Shahed могат да струват между 20 хил. и 50 хил. долара. Балистичните и крилатите ракети, за разлика от тях, могат да струват милиони долари всяка.

В този смисъл Shahed и неговите еквиваленти „по същество служат като „крилата ракета на бедняците“, предлагайки начин за нанасяне на удари и тормоз над противниците „на ниска цена“, каза Талеблу.

За Иран, който е обект на международни санкции и ограничения за придобиване на съвременни оръжия, това ценово предимство е значително.

Междувременно, системите за противовъздушна отбрана, използвани от държавите от Персийския залив и Израел, могат да струват между 3 млн. и 12 млн. долара на прехващач, според бюджетните документи на Министерството на отбраната на САЩ.

Това несъответствие в цените повдига сериозен проблем за враговете на Иран: системите за противовъздушна отбрана разполагат с ограничен брой отбранителни ракети, като всяка прихваната цел представлява ценен изразходван актив.

Така в една война на изтощение дроновете биха могли да бъдат използвани от Техеран, за да уморят противовъздушната отбрана, правейки я уязвима за по-разрушителни атаки, казват анализатори. „Логиката е да се изразходват дроновете отрано, като същевременно се запазят балистичните ракети в дългосрочен план“, отбелязва Патриция Базилчик.

Страните от Персийския залив са изложени на риск да изчерпат своите прихващачи, освен ако не бъдат по-предпазливи кога да ги изстрелват Хозе Пелайо анализатор

Тя добави, че способността на Иран да поддържа масово използване на дронове ще зависи от неговите запаси, както и от способността на страната да защити веригата си на доставки и производствените си обекти.

САЩ отдавна се стремят да попречат на производството на Shahed-136 в Иран и наскоро наложиха нови санкции на предполагаеми доставчици на компоненти в Турция и ОАЕ.

Производството на дронове Shahed в Русия обаче показва, че подобни системи могат да се произвеждат в мащаб по време на война и на фона на целенасочени санкции.

Американски представители твърдят, че Иран е изстрелял над 2000 дрона в рамките на конфликта до сряда. Страната обаче разполага с големи запаси и може да е способна да произвежда стотици повече всяка седмица, съобщиха военни експерти пред вестник The National.

„Страните от Персийския залив са изложени на риск да изчерпат своите прихващачи, освен ако не бъдат по-предпазливи кога да ги изстрелват“, отбелязва Хозе Пелайо, анализатор по сигурността в Близкия изток от Атлантическия съвет.

„Изчерпването не е неизбежно, но остава спешен въпрос“, каза той. Атаките по множество фронтове от ирански съюзници като „Хизбула“ и хутите обаче биха могли да изложат запасите на риск от изчерпване в рамките на дни, добави той.

Нов основен елемент на съвременното бойно поле

Shahed‑136 беше представен за първи път около 2021 г. и привлече световно внимание, след като Русия започна да използва доставените от Иран оръжия по време на нахлуването си в Украйна през 2022 г.

Оттогава Кремъл получи хиляди дронове и започна да ги произвежда въз основа на ирански чертежи, подчертавайки техния възпроизводим и мащабируем дизайн.

Някои анализатори предполагат, че Иран също е почерпил от богатия опит на Русия на бойното поле с дроновете, включително с модификации като антени против заглушаване, устойчива на електронна война навигация и нови бойни глави.

Тези бойни глави обикновено носят от 30 кг до 50 кг взривни вещества и могат да бъдат много ефектни, особено когато се използват в големи групи, като усъвършенстваните версии са способни да достигат на разстояние до 1200 мили (почти 2000 км).

Майкъл Конъл, специалист по Близкия изток в Центъра за военноморски анализи, заяви, че Shahed-136 се е доказал като толкова ефективен, че САЩ са го реконструирали и са разположили своя собствена версия на бойното поле срещу ирански цели.

В атаките си срещу Иран през уикенда Централното командване на САЩ потвърди, че е използвало своите дронове, моделирани по образеца на Shahed, за първи път в бой.

С превръщането на безпилотните дронове в неразделна част от съвременните бойни действия, методите за справяне с тях също се развиват.

Според Талеблу от Фондацията за защита на демокрациите, Украйна е постигнала известен успех в свалянето на дронове с огън от изтребители, което е по-устойчиво средство за възпиране от усъвършенстваните ракетни прехващачи. Украйна също така стана и пионер в разработването на по-евтини масово произвеждани прихващачи, за които Киев твърди, че могат да спрат Shahed.

Очаква се Персийският залив да се поучи от тези подходи. Според съобщенията Пентагонът и поне едно правителство в региона водят преговори за закупуване на по-евтините украински прихващачи.

Междувременно Министерството на отбраната на Катар заявява, че използва своите военновъздушни самолети за прихващане на ирански атаки, включително дронове Shahed, наред с наземни противовъздушни отбранителни системи.

Електронната война, при която се атакуват GPS системите на Shahed, както и ракетите с малък обсег и системите за енергийно насочване като израелската Iron Beam също са значително по-евтини за експлоатация от традиционните прихващачи.

Въпреки това държавите от Персийския залив в момента не разполагат с бързи и мащабни възможности за борба с дронове, а разработването и внедряването на такива системи вероятно ще отнеме години, коментира Пелайо от Атлантическия съвет.