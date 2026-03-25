Иран отрече твърденията на Тръмп за преговори, САЩ изпращат подкрепления в Близкия изток

Израел и Иран си размениха въздушни удари в сряда, а иранската армия отхвърли твърдението на президента Доналд Тръмп, че САЩ водят преговори за прекратяване на войната, като заяви, че Вашингтон преговаря със себе си, предава Ройтерс.

Отхвърлянето на преговорите от обединеното командване на Иранските въоръжени сили, което е доминирано от твърдолинейните елитни сили на Революционната гвардия, дойде на фона на съобщения, че САЩ са изпратили на Техеран план от 15 точки за обсъждане.

„Вътрешната ти борба до етап, в който ти (Тръмп) преговаряш със себе си ли и е стигнала?“, запита основният говорител на иранското съвместно командване Ебрахим Золфакари по иранската държавна телевизия. „Хора като нас никога не могат да се разберат с хора като теб. Както винаги сме казвали..., никой от нас няма да сключи сделка с теб. Нито сега, нито когато и да било“, добави той.

Преди време иранските ръководители заявиха, че не могат да преговарят със САЩ, тъй като те атакуваха страната два пъти по време на преговори на високо равнище през последните две години.

Четири седмици след началото на войната, при която загинаха хиляди хора и се стигна до най-тежките енергийни сътресения в историята, няма признаци за отслабване на въздушните удари от Иран и Израел.

Израелските сили за отбрана съобщиха в публикация в „Телеграм", че са извършили вълна от удари срещу инфраструктура в Техеран. Полуофициалната иранска осведомителна агенция SNN ⁠News Agency съобщи, че ударите са поразили жилищен район в града, като спасители претърсват развалините.

Кувейт и Саудитска Арабия съобщиха, че са отблъснали нови атаки с дронове, без да посочват откъде са били изстреляни. Дронове са атакували резервоар за гориво на международното летище в Кувейт, като са предизвикали пожар, но няма жертви, съобщи Кувейтската служба за гражданска авиация.

Иранските гвардейци на революцията съобщиха, цитирани от иранските държавни медии, че са извършили нова вълна от атаки срерщу локации в Израел, включително Тел Авив и Кирят Шмона, както и срещу американски бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн.

Тръмп каза пред репортери в Белия дом във вторник, че САЩ водят преговори с „точните хора“ в Иран за прекратяване на войната и допълни, че иранците искат отчаяно да сключат споразумение.

Фондовите пазари отбелязват ръст, а цените на петрола намаляват в сряда след съобщения, че САЩ се стремят към едномесечно примирие и са изпратили план от 15 точки на Иран за обсъждане. Това засили надеждите за възобновяване на износа на петрол от Персийския залив.

New York Times съобщи във вторник, че Вашингтон е изпратил план от 15 точки за прекратяване на войната в Близкия изток. Израелската телевизия „Канал 12“ информира, като се позова на трима източници, че САЩ се стремят към едномесечно примирие за обсъждане на плана.

Запознат с въпроса източник потвърди, че САЩ са изпратили план на Иран, но не разкри повече подробности. Израелска телевизия съобщи, че планът ще включва премахване на ядрената програма на Иран, спиране на подкрепата за прокси групировки като ливанската „Хизбула“ и повторно отваряне на Ормузкия проток.

Практическото затваряне на водния път, през който преминават 20% от петрола и газа в света, създаде най-тежкото енергийно сътресение в историята, като повиши цените на горивата и наруши глобалната авиация.

Азия е на преден план в кризата с горивата, като купува над 80% от суровия петрол, който преминава през Ормузкия преток и правителствата се борят да отговорят на недостига на горива с политики като работа от вкъщи и мерки за стимулиране като тези по време на Covid пандемията. Някои страни обявиха официални празници и затвориха училищата.

Международната агенция за енергия договори рекордно освобождаване на около 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви за справяне с кризата, а японският премиер Санае Такаичи поиска от генералния директор на агенцията Фатих Бирол допълнително освобождаване на петрол на заседанието в сряда, съобщи осведомителната агенция Jiji Press.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви във вторник, че иска да бъде домакин на разтовори между САЩ и Иран за прекратяване на войната. Пакистан има дългогодишни връзки със съседен Иран и изгражда отношения с Тръмп.

Въпреки съобщенията за преговори се очаква Пентагонът да изпрати хиляди войници от елитната 82-ра въздушнодесантна дивизия на американската армия в Близкия изток, съобщиха двама запознати с въпроса източници. Те ще се прибавят към голямото струпване на американски военни.

Силите ще се присъединят към 50-те хиляди американски войници, които вече са в региона, и ще ускорят огромното струпване на военни там от Вашингтон, подхранвайки опасенията за по-дълъг конфликт.