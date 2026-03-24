Иран спря износа на природен газ за Турция след израелските удари по „Южен Парс“

Анкара все още внася газ от Русия и Азербайджан, основните си доставчици, и може да използва газ, съхраняван в складове

17:07 | 24.03.26 г.
Снимка: Oliver Bunic/Bloomberg
Иран е спрял износа на природен газ за Турция след израелски удар по газовото находище „Южен Парс“ миналата седмица, според запознати с въпроса, цитирани от Bloomberg.

Анкара все още внася газ от Русия и Азербайджан, основните си доставчици, и може да използва газ, съхраняван в складове, посочват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията е поверителна. Турското министерство на енергетиката е отказало коментар за медията.

Не е ясно колко дълго ще продължи спирането на иранските доставки или дали това ще принуди Турция да търси допълнителни източници на втечнен природен газ.

Турция е получила около 13% от общия си внос на природен газ – 7 млрд. кубически метра – от Иран през 2024 г., според последните годишни данни на енергийния регулатор в Анкара.

Израел удари „Южен Парс“, най-голямото находище на природен газ в света, на 18 март. Техеран отвърна с атаки срещу енергийни активи, принадлежащи на арабските държави от Персийския залив, включително комплекса „Рас Лафан“ в Катар, който произвежда около една пета от световния втечнен природен газ.

Тези удари доведоха до скок на цените на газа до най-високото им ниво от над три години, въпреки че оттогава те се коригираха отново в посока надолу, тъй като атаките срещу енергийната инфраструктура намаляха.

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​заяви през ноември, че газовото хранилище на страната от 6,3 млрд. кубически метра е с пълен капацитет. Турция е консумирала средно 230 млн. кубически метра газ на ден през март миналата година, според енергийния регулатор.

„Южен Парс“ е жизненоважен както за вътрешното производство на електроенергия в Иран, така и за износа. Ислямската република също така прекъсна потоците към съседен Ирак след атаката срещу находището, въпреки че оттогава те частично са възобновени, съобщи министерството на електроенергията в Багдад в понеделник.

Дори в мирно време Иран понякога е спирал износа на газ за Турция, позовавайки се на технически проблеми. Намаленията обикновено са се случвали през зимните месеци, когато вътрешното търсене в северните райони на Иран е високо.

