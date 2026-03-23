Превръща ли се конфликтът в Иран в поредната война на изтощение?

Основният коз на Техеран остава масовото производство и използване на дронове - тактика, която вече трансформира конфликта в Украйна. Иран разполага с огромен капацитет за производството им, като те са доказали, че лесно могат да предоварят ПВО системите. Това коментира Мариян Събев, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„За изстрелването на дрон не е необходимо нещо съществено като инфраструктура... Иран се е готвил за тази ситуация в продължение на доста голям период от време, което може да очакваме абсолютно всякакви тактически и оперативни изненади.“ Това превръща конфликта в „поредната война на изтощение“, подобна на тази в Украйна, където фронтът е постоянно наблюдавано пространство и всяко движение на пехота е изключително рисковано, каза анализаторът.

Според Събев американските военни, макар и най-мощната сила в света, нямат прекия „жив опит на терен“ с този мащаб на дронова война, с какъвто разполагат иранските инженери и оператори.

Въпреки разрушените от САЩ пускови установки за балистични ракети иранският режим изглежда далеч от капитулация. Мобилността на дроновите системи позволява на Техеран да запази бойна готовност дори при тежки удари по фиксираната инфраструктура.

„Моите впечатления са, че режимът е изключително силно подготвен за тази ситуация. По нищо не личи те да бъдат в позиция, която бързо да капитулира“, коментира Събев.

Анализаторът смята, че Иран ще изпълни заканите си за засилени удари по гражданска инфраструктура в Персийския залив, ако САЩ наистина атакуват електроцентралите в страната, както заплаши президентът Доналд Тръмп. Целите могат да станат не само военни, но и системи за ток, за вода, пристанища и комуникации.

Събев отчете, че не може да се правят точни прогнози, тъй като изказванията от страна на САЩ са доста непостоянни, а и все още няма яснота какви са точните цели на войната.

Ако конфликтът се пренесе върху инсталациите за обезсоляване на вода и електрическите мрежи на съседните държави, това ще принуди регионалните играчи - като Саудитска Арабия и Кувейт, да се намесят активно, за да защитят собственото си оцеляване.

„Ако видим удари към водопречиствателните системи и електрическите системи, страните в региона ще започнат много по-настойчиво да търсят прекратяване на конфликта. И според мен това беше основната цел на иранския режим“, коментира Събев.

