Прогноза: Без бърз край на войната в Иран петролът може да надскочи върха от 2008 г.

Тенденцията за покачване на цената на петрола вероятно ще се запази, докато не се стигне до конкретно решение на ситуацията с Ормузкия проток. Очаква се блокадата на протока да се задържи в следващите шест седмици, след което, при разрешаване на проблема, може да видим плавен спад на цената на петрола. Ако конфликтът в Иран не приключи скоро, цената му може да скочи над нивата от 2008 г., когато достигна връхна точка. Това коментира Роман Гриненко, финансов анализатор в „Компас инвест“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него е възможно цената на петрола да достигне 140-160 долара за барел и дори да нарасне до 200 долара за барел, както предвиждат най-песимистичните сценарии, тъй като няма очаквания, че проблемът с блокадата на Ормузкия проток ще се разреши рязко.

„Вчера видяхме как президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени разговори с представители на Иран за прекратяване на конфликта, но след това думите му бяха опровергани и цената на петрола отново пое рязко нагоре. И преди сме виждали резки покачвания на цената на актива, така че такива скокове може да се случат и сега“, отбеляза анализаторът.

Федералният резерв в САЩ съобщи, че ако цената на петрола се задържи над 90 долара за барел в близките седмици, има възможност за повишаване на лихвите, коментира Гриненко. Според него това би се отразило по няколко начина на пазарите. На фондовите пазари се очаква цените на акциите да се понижат, като най-голям ще бъде спадът при акциите във волатилни сектори като луксозните стоки. Най-малко колебания ще има при цените на акциите на компаниите със стабилна финансова позиция и солидни маржове.

На пазара на облигации се очаква покачване на доходността по държавните ценни книжа. Това вече се вижда при краткосрочните европейски облигации, посочи гостът. Според него, ако доходността по американските облигации се покачи, това може да засили влиянието на долара, тъй като по-високата доходност ще привлече инвеститори от чужбина в американски компании. В същото време подобно развитие може да намали вниманието към златото.

Що се отнася до американския дълг, повишаване на доходността би имало негативен ефект, тъй като в момента голяма част от приходите на САЩ отиват за обслужване на дълга и покачване на лихвените проценти ще направи страната по-рисков кредитополучател според чуждестранните инвеститори.

„Това може да разклати влиянието на долара, но за момента не виждаме такава тенденция“, коментира Гриненко.

Анализаторът коментира и защо златото преживява корекция. През последните дни цената на златото намаля от над 5000 долара до малко над 4300 долара за тройунция в понеделник. Според него съществуват няколко причини за спада в цената на ценния метал. Освен повишената доходност по облигациите, която привлича инвеститорите и отклонява вниманието им към златото, той отдава поевтиняването и на факта, че индивидуални инвеститори продават злато, за да понижат загубите си от други активи. Освен това централните банки продължават да продават злато, за да смекчат ефекта от покачването на цените на енергийните ресурси, добави Гриненко.

Според финансовия анализатор е възможно цената на златото да продължи спада си до под 4000 долара за тройунция.

Материалът е с информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

