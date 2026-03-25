Прогноза: Без бърз край на войната в Иран петролът може да надскочи върха от 2008 г.

200 долара за барел е сред най-песимистичните сценарии, каза Роман Гриненко, финансов анализатор в „Компас инвест“

12:30 | 25.03.26 г.
Снимка: EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Тенденцията за покачване на цената на петрола вероятно ще се запази, докато не се стигне до конкретно решение на ситуацията с Ормузкия проток. Очаква се блокадата на протока да се задържи в следващите шест седмици, след което, при разрешаване на проблема, може да видим плавен спад на цената на петрола. Ако конфликтът в Иран не приключи скоро, цената му може да скочи над нивата от 2008 г., когато достигна връхна точка. Това коментира Роман Гриненко, финансов анализатор в „Компас инвест“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него е възможно цената на петрола да достигне 140-160 долара за барел и дори да нарасне до 200 долара за барел, както предвиждат най-песимистичните сценарии, тъй като няма очаквания, че проблемът с блокадата на Ормузкия проток ще се разреши рязко.

„Вчера видяхме как президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че са проведени разговори с представители на Иран за прекратяване на конфликта, но след това думите му бяха опровергани и цената на петрола отново пое рязко нагоре. И преди сме виждали резки покачвания на цената на актива, така че такива скокове може да се случат и сега“, отбеляза анализаторът.

Федералният резерв в САЩ съобщи, че ако цената на петрола се задържи над 90 долара за барел в близките седмици, има възможност за повишаване на лихвите, коментира Гриненко. Според него това би се отразило по няколко начина на пазарите. На фондовите пазари се очаква цените на акциите да се понижат, като най-голям ще бъде спадът при акциите във волатилни сектори като луксозните стоки. Най-малко колебания ще има при цените на акциите на компаниите със стабилна финансова позиция и солидни маржове.

На пазара на облигации се очаква покачване на доходността по държавните ценни книжа. Това вече се вижда при краткосрочните европейски облигации, посочи гостът. Според него, ако доходността по американските облигации се покачи, това може да засили влиянието на долара, тъй като по-високата доходност ще привлече инвеститори от чужбина в американски компании. В същото време подобно развитие може да намали вниманието към златото.

Що се отнася до американския дълг, повишаване на доходността би имало негативен ефект, тъй като в момента голяма част от приходите на САЩ отиват за обслужване на дълга и покачване на лихвените проценти ще направи страната по-рисков кредитополучател според чуждестранните инвеститори.

„Това може да разклати влиянието на долара, но за момента не виждаме такава тенденция“, коментира Гриненко.

Анализаторът коментира и защо златото преживява корекция. През последните дни цената на златото намаля от над 5000 долара до малко над 4300 долара за тройунция в понеделник. Според него съществуват няколко причини за спада в цената на ценния метал. Освен повишената доходност по облигациите, която привлича инвеститорите и отклонява вниманието им към златото, той отдава поевтиняването и на факта, че индивидуални инвеститори продават злато, за да понижат загубите си от други активи. Освен това централните банки продължават да продават злато, за да смекчат ефекта от покачването на цените на енергийните ресурси, добави Гриненко.

Според финансовия анализатор е възможно цената на златото да продължи спада си до под 4000 долара за тройунция.

Материалът е с информационна стойност и не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

гъбко
преди 51 минути
До: aldy ... в мазите под кремля да ги складират ... :))) ... като гледам кво складиране става с тез разпродажби от златният резерв , само на складове са станАли ... м/у другото когато жириновски се окаше , добиваха по 11млн барела и петролът беше около 100 в зелена презряна валюта , пък напоследък едвам го докарват до малко над 8млн и беше по 70 , а за тех по 50 . верно не могат да смогнат да складират , ама празни приказки от форумните антиваксъре-газовици ... !!
гъбко
преди 55 минути
До: Овчарчето_Стефчо ... тъйе тошко ... :))) ... ако и когато , поднебесните и индийците решЪТ да му дадът още некоя рупия или юан , ще ги ползва . ама не в Украйна , ами в тюрмата на народите (рассийката) за нови гробищни парцели , за погребения , за вдовишки пенЦии , за патерици и протези на инвалидите ... тая бяла боя не е без пари , ако да е най-ефффтинката ... туко виж останало и за некое магаренце , ама надали ...
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Иначе мypзиляжа се размечта, точно и както първата година от войната, а какво стана после..:))) Срена пенсия в пРасия 200 Евро, пхаахахахаа! :)))
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: Овчарчето_Стефчо Жужето първо трябва да го добие, обработи и натовари. Че нещо последно време украинското дроново вето хич не му дава. Черноморския терминал изгоря, сега и Балтийските тоже :)
aldy
преди 2 часа
Великият Жириновски отдавна предвиди какво ще стане и пророкуваше, че Русия ще се чуди къде да складира парите от нефт и газ.
Овчарчето_Стефчо
преди 3 часа
И бате ви Володя така смята - петрол над 150 USD, хеле пък дефицитна стока му идва дюшеш - ще си пълни бюджета човека и ще плаща за настъплението в Украина ;)
гъбко
преди 3 часа
В действителност петрол от 150 в презряна зелена валюта е добра новина ... :))) ... всички производители на електрички потриват доволно ръце ... А според ЕСО - 13:00 ФЕЦ 1,7МВт - почти два хилядника . М/у другото 6ти реактор най-после влезна в норма ... Интересно ми е форумните антиваксъре-енергетици могат ли да фанат къде и кога са използвани батерии на пазарЪТ ни ?! Според мен е очевидно , вече работят активно ...
