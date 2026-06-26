Украйна си връща Кинбурнската коса, започва 40-дневна операция за натиск по Русия

Украйна си връща позиции в Кинбурнската коса, съобщават от териториалната отбрана "Юг", запространявайки видео с развят украински флаг от мястото. Преди дни от партизанското движение "Атеш" съобщиха, че руските военни се изтеглят от тази зона, но официално заявление от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) липсва. От украинския Център за борба с дезинформацията споделиха клипа, но без допълнителен коментар. Няма информация и от руска страна.

Според украинския военен анализатор Олександър Коваленко в последните дни е имало информация за удар по руски позиции в Кинбурнската коса, който всъщност се вижда на видеото. Сега там се развява украинският флаг, допълва още Коваленко.

Тази част на фронтовата линия е засегната от ударите с fpv-дронове по логистичните връзки по т.нар. "магистрала на смъртта" - трасето М-14, което в Русия наричат Р-280 "Новоросия". Според международни наблюдатели тези атаки оказват натиск, но ще отнеме време, за да бъдат реално усетени на бойното поле.

СБУ има 40 дни за натиск към Русия

Преди ден украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ако страната му получи това, което е договорено на Г-7, "незабавно ще създадем условията, които ще принудят Русия да избере мира".

След среща с ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) ген. Йевхени Хмара на 25 юни Зеленски одобри 40-дневна операция, която да доведе до края на войната. Двамата са обсъдили далекобойните санкции и ударите със среден обхват, но няма повече подробности в публикацията в социалните мрежи на украинския президент.

По данни на руското издание "Комерсант" от началото на годината над територията на Русия и окупирания Крим са унищожени повече от 39 хил. дрона. Данните са от ежедневната статистика на руското Министерство на отбраната и не обхващат териториите на Запорожка, Херсонска, Луганска и Донецка област.

Според оценки на руските военни анализатори това означава, че в началото 2026 година е имало паритет на далекобойните дронове, но след март Украйна вече има предимство и това не "предвещава нищо добро за инфраструктурата в руския тил".

Кримският мост цяла нощ беше затворен за движение

Продължават и атаките по различни части от окупирания Крим и през цялата нощ Кримският мост беше затворен за движение, съобщават от администрацията на съоръжението. На 25 юни са се оформили дълги опашки от автомобили, чакащи да напуснат полуострова. По данни от адмнистрацията на Кримския мост преминаването в посоката от Крим към Русия отнема повече от три часа. В обратната посока преди затварянето на моста е нямало чакащи автомобили.

На полуострова е въведен частичен режим на тока и няма свободна продажба на бензин, а в социалните мрежи се съобщава и за недостиг на основни храни по магазините.

Големи части от окупираната Херсонска област са без електроснабдяване след атаките в нощта срещу 26 юни.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава за 45 свалени дрона, летящи към Москва тази нощ. Има данни за поражения по химическия завод "Азот" в Новомосковск (Тулска област) и местната топлоцентрала. В завода се произвеждат вещества, използвани за производството на артилерийски снаряди.

Четири години не стигнаха на Русия да измисли защита за стратегически обекти

Първият документиран случай за удар с дрон (Mugin-5 Pro, поръчан през AliExpress от Китай) по рафинерия е на 22 юни 2022 година, отбелязват руски анализатори. Тогава преправеният дрон е предизвикал пожар в Новошахтинската рафинерия в Ростовска област.

За тези години Украйна разви от нула индустрията за производство на дронове, с които вече достига обекти в дълбочина до 2700 км от границата с Русия. От март насам Украйна засили атаките си по руски рафинерии и предизвика истински хаос на пазара за горива в Русия. Вече дори и в области, които са център на петролната индустрия, са наложени ограничения за зареждане с бензин.

Москва още няма отговор на атаките по стратегически обекти - не само рафинерии, но и военни заводи и други обекти, които са цели на украинските дронове. По данни на Ройтерс дори и рафинерията в Москва ще остане затворена до края на годината след атаките преди няколко дни.

Недостигът на бензин вече повишава цената - по официални данни на Росстат бензинът поскъпва до над 71 рубли за литър, което е най-високото ниво за последните 20 години. Това оказва натиск върху инфлацията и има ръст до 5,8% през май спрямо 5,3% през април.

Русия удря бензиностанции в близост до фронта

От своя страна Русия унищожи към 150 бензиностанции за последните два месеца в южните части на Украйна. В нощта срещу 26 юни бяха изстреляни балистични ракети към Киев и според руски наблюдатели е ударен склад с боеприпаси.

С балистични ракети тази нощ е атакувана и електроцентрала в Кременчуг. Мониторингови канали в Telegram съобщават за масирана атака към енергийното съоръжение.

Украйна усилва натиска срещу Беларус

След заседания на службите на Украйна с Володимир Зеленски бяха публикувани данни за изграждането на инфраструктура в Беларус, която може да бъде използвана за воннни цели, в близост до границата с Украйна. Показани са изградени мостове, складове за боеприпаси и петролни продукти, както и пътища.

"Беларус знае какви стъпки са нужни за мир", допълни още украинският президент и поиска да бъде прекратена агресията от територията на съседната страна. В началото на седмицата той поиска Беларус да премахне ретланслатори, използвани от руската армия, и преди ден съобщи, че те вече са изключени.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко потвърди, че представители на Украйна са били на среща с него в последните дни. Пред местни медии той посочи, че е предложил "да се договорят по човешки" и подчерта, че Беларус не желае да се включи във войната.

"Нямаме нужда от война - и земята, и икономиката, и проблемите са ни достатъчни", отбеляза още Лукашенко.

Интензивността на бойните действия не намалява 45-ти ден

Сводката на Генералния щаб на ВСУ показва, че интензивността на бойните действия не намалява и е регистриран 45-и пореден ден с над 200 атаки. На 25 юни, 1583-тия ден от пълномащабната война, се съобщава за 257 атаки спрямо 232 ден по-рано. Русия е извършила и 101 въздушни удара с 310 авиационни бомби, както и 2900 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9300 fpv-дрона.

Най-гореща за пореден ден е ситуацията в Покровското направление с 31 регистрирани атаки, както и в Хуляйполе (27). Интензивни остават боевете за Костянтинивка (23) и Словянск (23), както и за Лиман (17), закъдето има данни за украински контраатаки.

Руси източници посочват, че има отпор на украинските военни в Костянтинивка и ожесточаване на битките в града. Институтът за изучаване на войната (ISW) твърди, че Москва продължава "когнитивната война", опитвайки се да убеди съюзниците на Украйна, че фронтовата линия е пред срив. В този момент обаче САЩ са категорични, че Украйна не губи на бойното поле, а държавният секретар Марко Рубио посочи, че в Аляска миналата година е имало обмен на мнения, но никакви договорки и "дух от Анкъридж".