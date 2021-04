Бум от сделки записа най-горещото първо тримесечие от 20 години

Най-голямата сделка с участието на SPAC компания за тримесечието е придобиването на стартъпа за електрически автомобили Lucid Motors. Снимка: David Paul Morris/Bloomberg

Сключването на сделки се развихри през първото тримесечие, като достигна рекордните 1,1 трлн. долара. Това е най-доброто начало на годината от поне 1998 г. насам, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Сливанията и придобиванията се повишиха във всички региони, като начело е Северна Америка, където трансакциите достигат обща стойност от 644 млрд. долара. Сделките в Европа са нараснали с 41% до 286 млрд. долара, докато компаниите от Азиатско-Тихоокеанския регион са похарчили 261 млрд. долара.

"Отдавна не съм виждала такива нива на активност и скоро не очаквам значително забавяне", коментира Алисън Хардинг-Джоунс, ръководител на отдела за сливания и придобивания в Европа, Близкия изток и Африка в Citigroup Inc. „Акциите са високо оценени, финансовите пазари оказват подкрепа и идват пари от различни места".

След като блокадите заради Covid-19 задържаха активността и застрашиха приходите в редица индустрии миналата година, оптимизмът около ваксинационните програми и икономическия растеж стимулира бума през 2021 г., обясняват пазарни участници. Натовареното първо тримесечие се основава на възстановяването на сливанията и придобиванията, което започна към края на миналата година.

„Доверието е това, което движи сделките за сливания и придобивания дори когато пазарите могат да бъдат надценени“, отбелязва Скот Баршай, председател на корпоративния отдел в адвокатската кантора Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

Баршай обяснява, че индустриалните компании, които обявиха най-големите сделки за годината, са особено активни в сравнение с 2020 г., тъй като затрудненията пред веригите на доставки постепенно отпадат. В този сектор също има оптимизъм, че „всички ще се върнат да работят по нормален начин до края на годината и че ще бъдат подпомогнати от фискалните стимули“, добавя той.

Придобиването от страна на AerCap Holdings NV на бизнеса с лизинг на самолети на General Electric Co. за 30 млрд. долара е най-голямата сделка за тримесечието. Следва я покупката на Canadian Pacific Railway Ltd. на Kansas City Southern за 25 млрд. долара.

Какво липсва? Мега, мегасделките за над 50 млрд. долара, които разтърсват индустриите и привличат допълнителен контрол от регулаторите. Не са сключвани сделки над този праг от средата на 2019 г., когато AbbVie Inc. постигна споразумение да придобие производителя на ботокс Allergan Plc за около 63 млрд. долара. Това не е непременно нещо лошо, казват банкери.

„Броят на сделките и потокът са признак за по-здравословен пазар на сливания и придобивания, а не само за няколко големи сделки тук или там, които изкривяват числата“, коментира Стивън Баронов, председател на отдела за глобални сливания и придобивания в Bank of America Corp.

SPAC ефект

Междувременно компаниите за придобиване със специална цел (SPAC) играят огромна роля при сключването на сделки. Специалните компании, които събраха 85 млрд. долара чрез първични публични предлагания през 2020 г. и още 99 млрд. долара тази година, сега започнаха да използват тези пари.

Сделките, при които публични компании са закупили частен бизнес, са на стойност 435 млрд. долара през първото тримесечие. Вероятно тази стойност е много по-висока, тъй като финансовите условия на такива трансакции невинаги се разкриват. Това е с 86% повече в сравнение с преди година и отчасти може да се дължи на бума на сливанията и поглъщанията със SPAC компании.

Най-голямата сделка с участието на SPAC компания за тримесечието е придобиването от Churchill Capital Corp. IV на стартъпа за електрически превозни средства Lucid Motors Inc., което ще излезе на борсата с пазарна капитализация от 24 млрд. долара.

Като се има предвид, че SPAC компаниите обикновено намират сделка на стойност около пет пъти повече от собствения им капитал, стратези на Goldman Sachs Group изчисляват, че компаниите, набрали пари само тази година, могат да търсят трансакции за до 500 млрд. долара.

Войни на наддаване

Един от признаците за потенциално прегрял пазар е завръщането на непоискани сделки и войни на наддаване, които се натрупаха през първото тримесечие.

Битката за производителя на лазери Coherent Inc. продължи осем кръга, докато американският производител на отбранителна електроника Cubic Corp. прие "подсладена" оферта в сряда от инвестиционни фирми, след като Singapore Technologies Engineering Ltd. се появи с контраоферта.

Междувременно застрахователят Chubb Ltd. направи публична оферта за Hartford Financial Services Group Inc. на стойност 23 млрд. долара, която засега отхвърля предложението.

Протекционистичните настроения пък убиха поне една трансгранична сделка за 20 млрд. долара през тримесечието. Приятелската оферта на канадската Alimentation Couche-Tard Inc. за придобиване на френската верига за хранителни стоки Carrefour SA беше блокирана от френското правителство.

