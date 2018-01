Графика на деня: Най-разпознаваемите брандове в социалните медии

Снимка: McDonald's Instagram Page

Възходът на социалните мрежи през последното десетилетие даде на компаниите и брандовете нови начини за интеракция с клиентите, коментира Statista. Възможносттa директно да се свържеш с милиони „последователи“ на платформи като Instagram даде на маркетолозите безпрецедентна сила в изграждането на брандовете.

Марките обаче не печелят единствено от своето съдържание в социалните мрежи. Културата на „селфитата“ и нарастващата популярност на личности вдъхновяващи феновете си дава на брандове огромна публика, за което в много случаи дори не трябва да плащат.

Днешната графика, която се базира на анализ на компанията, следяща социалните медии, Brandwatch, показва кои брандове са най-разпознаваеми в Instagram и Twitter. Данните взимат предвид броя снимки, в които се вижда логото на компаниите.

Вероятно благодарение на „нуждата“ през 21 век да снимаме храната си McDonald’s е изненадващият победител в тази категория. В един средностатистически месец еблематичното лого на компанията е присъствало на почти 900 хил. снимки в Instagram или Twitter. В челната тройка са още Nike и Adidas, тъй като както селфитата по време на тренировка, така и професионалните спортисти са изключително популярни в социалните медии.

Изненадващо Apple е едва на седмо място след Coca-Cola, Emirates и Google. А човек би си помислил, че всички онези селфита в огледалото, направени с iPhone, биха издигнали Apple по-нагоре в класацията.

По статията работи: Виктория Тошкова